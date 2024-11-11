«Питтсбург» — «Даллас». Дадонов прервёт эйфорию Малкина и Кросби

Обыграть «Вашингтон» у «Пингвинз» получилось, но матч со «Старз» будет складываться по другому сценарию.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Даллас». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» 12 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» (12.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

12 ноября состоятся пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» померяются силами местный «Питтсбург» и «Даллас». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Питтсбург» очень плохо начал сезон, но в последнее время команда оживилась. Решение Майка Салливана перевести Евгения Малкина в одно звено с Сидни Кросби приносит хорошие плоды. Если так пойдёт и дальше, «Пингвинз» могут побороться за путёвку в плей-офф.

В последних пяти матчах «Питтсбург» уступил «Айлендерс» (3:4 Б) и «Каролине» (5:1), обыграл «Анахайм» (2:1 ОТ), «Монреаль» (3:1) и «Вашингтон» (4:2). Одним из главных героев встречи с «Кэпиталз» стал Евгений Малкин. Он забил победный гол, а также записал на свой счёт результативную передачу.

В 16 играх россиянин набрал 18 (5+13) очков. В каждом матче он радует болельщиков классной игрой и изо всех сил старается помочь команде победить. Игра с Евгением в одном звене вернула Сидни Кросби былые кондиции. В последних шести матчах он забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи.

Плохо только, что старания Малкина и Кросби часто обесцениваются ненадёжной защитой. В 16 встречах «Пингвинз» пропустили 61 шайбу, что является одним из худших показателей в Восточной конференции. «Вашингтону» подопечные Салливана могли проиграть, реализуй соперник свои голевые моменты при равном счёте.

В предстоящем матче «Питтсбургу» будет не легче, чем с «Кэпиталз». «Даллас» проиграл только 5 из 13 встреч. Практически все очки «Старз» потеряли в играх с располагающимися в верхней части сводной таблицы НХЛ командами. Семь из восьми побед они одержали в основное время.

У «Далласа» одна из лучших комплектаций состава в лиге. У него гармонично сочетаются скорость и техника молодых хоккеистов с опытом ветеранов. У «Питтсбурга» в данном плане ситуация гораздо хуже. У него слишком много возрастных хоккеистов, которым свойственна нестабильность.

Делится опытом с перспективной молодёжью «Далласа» Евгений Дадонов. В последних семи встречах он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Россиянин не только успевает радовать результативностью, но и выполняет солидный объём командной работы.

В частности благодаря Дадонову у «Далласа» одна из самых слаженных игр в обороне. В 13 встречах «Старз» пропустили только 32 шайбы, хотя и сами забросили немного — 39. Впрочем, невысокая результативность не сильно мешает команде стабильно добывать хорошие результаты.

Заключить пари на то, что «Даллас» победит «Питтсбург» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. «Старз» выиграли пять из шести последних очных встреч. Четыре из побед одержали по итогам 60 минут. Они намного организованнее и стабильнее, чем «Пингвинз».

Да, подопечные Салливана неплохо прибавили на последнем отрезке сезона. Встреча с «Вашингтоном» дарит надежду, что они могут обыгрывать не только нестабильных середняков и аутсайдеров, но и команды покрепче. Однако у «Кэпиталз» многое не получалось.

«Даллас» совсем другого плана соперник. Отнять у него очки — очень сложная задача. Если у «Старз» не идёт игра, они начинают показывать ещё более дисциплинированный прагматичный хоккей и чаще всего добиваются своего.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» 12 ноября 2024 года

«Питтсбург» ожил, но у него всё ещё имеются проблемы оборонительного характера. И стабильности «Пингвинз» не хватает. «Даллас» — очень хорошо организованная команда, обладающая отличной глубиной состава. Такого плана соперников «Старз» заставляют играть по своим правилам и чаще всего на классе обыгрывают.

Ставка: победа «Далласа» за 2.15.