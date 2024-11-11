«Вегас» — «Каролина». Кто-нибудь, остановите Свечникова и Барбашёва!

Самсонову и Кочеткову лучше не вставать на ворота. Нападающие испортят им статистику.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Каролина». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Каролина» 12 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз» (12.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

12 ноября состоятся пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайс местный «Вегас» примет «Каролину». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

У «Вегаса» всё в рабочем порядке. Он расположился на второй строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Отставание от лидирующего «Лос-Анджелеса» составляет одно очко, но у подопечных Брюса Кэссиди есть ещё несколько матчей в запасе.

У «Голден Найтс» прихрамывает выездной фактор. Все пять поражений они потерпели в гостях. Также временами подводит Илья Самсонов. В недавней игре с «Лос-Анджелесом» (3:6) он пропустил шесть шайб, одна из которых получилась курьёзной. Голкипер грубо ошибся на выходе из ворот.

В остальном у «Вегаса» всё хорошо. Даже если что-то не получается, команда показывает характер и на индивидуальном мастерстве делает результат. Здорово выступают Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. На двоих в 14 встречах россияне забросили уже 15 шайб.

На счету Барбашёва ещё девять результативных передач. Его голевой пас в недавней игре с «Эдмонтоном» (4:2) стал победным. Нападающий поборолся у борта за шайбу и отдал точный пас на клюшку Ноа Хэнифину. Защитник в послематчевом интервью сказал, что как будто прошёлся по главной улице, так хорошо Иван разыграл этот момент.

У «Каролины» дела идут ничуть не хуже, чем у «Вегаса». Она занимает вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Подопечные Рода Бриндамора проиграли только 3 из 13 матчей. Восемь побед они одержали в основное время.

Тренер продолжает делать ставку на агрессивный быстрый хоккей, с акцентом на доминирование на всех участках площадки. Немаловажную роль в его системе играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. В 13 встречах защитник набрал восемь очков, а нападающий забросил пять шайб и отдал девять голевых передач.

К предстоящему матчу Свечников подходит с восьмиматчевой результативной серией. Хотя последнюю игру 24-летний нападающий завершил с показателем полезности «-3». Его голевой пас не спас команду от поражения. «Каролина» уступила «Колорадо» со счётом 4:6.

«Харрикейнз» редко пропускают так много. Обычно они слаженно обороняются и мало что позволяют создать соперникам у своих ворот. Защитники стараются максимально упростить жизнь Петру Кочеткову и его сменщикам. Впрочем, мощное нападение «Вегаса» сдержать будет очень непросто.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. У «Вегаса» поражений больше, чем у «Каролины». Однако стоит отметить, что «Голден Найтс» ещё ни разу не уступили в этом сезоне дома. Поддержка родных трибун оказывает на них большое воздействие.

У «Вегаса» и «Каролины» всё просто замечательно с результативностью. «Харрикейнз» в 13 встречах забросили 54 шайбы. «Голден Найтс» провели на одну игру больше и забили 61 гол. В составе обеих команд полно техничных хоккеистов, обладающих поставленными бросками и отменным видением площадки.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Каролина» 12 ноября 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. Команды равны по силам. У них одинаковые шансы на победу. Лучше поставить на высокую результативность встречи. Команды забивают много вне зависимости от того, кто в соперниках. У них очень мощное мастеровитое нападение.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.