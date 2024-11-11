«Салават Юлаев» — «Лада». Браташ выведет Козлова на эмоции

Уфимцы проиграли только два из восьми последних матчей, но это не показатель.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Шансы тольяттинцев эксперты оценили в 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада» 12 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — «Лада» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Лада» Тольятти (12.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

12 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся три встречи. В самой ранней из них на стадионе «Уфа-Арена» померяются силами «Салават Юлаев» и «Лада». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Салават Юлаев» проиграл только два из восьми последних матчей. Поспешно делать вывод о том, что команда набрала хороший ход и нашла свою игру. Дело в том, что только три из шести побед подопечные Виктора Козлова одержали в основное время. И это при том, что у них был не очень сложный календарь.

В соперники попались команды из нижней части сводной таблицы КХЛ, а также испытывающие проблемы на последнем отрезке сезона клубы. Кроме того, пять из восьми встреч проходили в Уфе. Результаты уже не кажутся такими уж хорошими.

Виктор Козлов признался, что ему пришлось применить немного сквернословия для того, чтобы взбодрить подопечных в недавней встрече с проигравшим шесть из семи последних матчей «Торпедо» (3:2 ОТ). Уфимцы отыгрались с 0:2, забросив две шайбы в третьем периоде.

Больше прочих сквернословие Козлова взбодрило Александра Хмелевски. Он забил гол и отдал две результативные передачи. Всего нападающий набрал в текущем сезоне 21 (11+10) очко, но в последнее время его результативность заметно снизилась. Да и в целом команде не хватает заряженности. Она выглядит недостаточно свежо.

В отличие от уфимцев, «Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке сезона. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4).

В семи из восьми матчей подопечные Олега Браташа выступали на выезде. Тренер признался, что команде не хватило сил на второй и третий периоды встречи с ЦСКА. Он подчеркнул, что предыдущий матч с московским «Динамо» (3:2) получился эмоциональным и отнял много энергии. Перерыва в один день не хватило для восстановления.

К предстоящей игре «Лада» подходит в таких же условиях. Времени на отдых совсем мало. Хватит ли тольяттинцам запала? Встреча станет для них пятой подряд на выезде. Браташу придётся выжимать из подопечных все соки. Владислав Подъяпольский уже зашивается.

Хорошие результаты на последнем отрезке сезона — во многом заслуга 29-летнего голкипера. Он играет практически беспрерывно, но справляется с усталостью. Подъяпольский регулярно совершает невероятные спасения. Он заражает уверенностью сокомандников.

На морально-волевых качествах тольяттинцы способны отнять очки у «Салавата Юлаева». В их игре больше страсти и сплочённости, чем у уфимцев. Заключить пари на то, что сыграет Х2, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

У «Лады» хороший потенциал. Под руководством Браташа команда развивается, радует болельщиков победами и красивыми заброшенными шайбами. В матче с «Динамо» приятно удивил Магомед Шараканов. 20-летний защитник тольяттинского клуба забил изумительный лакросс-гол. В грядущей встрече может появиться новый неожиданный герой.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада» 12 ноября 2024 года

У уфимцев неплохие результаты, но и хорошими их не назовёшь. В последнее время команда Козлова редко выигрывает в основное время. Ей не хватает энергичности и рвения. Зато этого полно у «Лады», которая очень здорово настроилась на затяжные выездные серии. Несмотря на накопившуюся усталость, тольяттинцы очень опасны.

Ставка: «Лада» не проиграет за 2.05.