«Витязь» — «Северсталь». Календарь улыбается Андрею Козыреву

Пока можно показывать тот хоккей, который нужен болельщикам.

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» будет играть с «Северсталью» на льду «Арена-Балашиха». Начало – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 12 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «рысям». Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.15. Шансы «богатырей» оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» (12.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Богатыри» на четыре очка отстают от зоны попадания в плей-офф. Павел Десятков, конечно, старается улучшить положение и игру команды, но получается не очень. «Витязь» проиграл 7 из 10 последних матчей. Ситуация неприятная, и просвета не видно.

Порадовали «богатыри» только победами во встречах с «Металлургом» (2:0), «Торпедо» (2:1) и минским «Динамо» (4:1). Добиться этих результатов у подопечных Павла Десяткова получилось за счёт надёжной игры в обороне и великолепных спасений от голкипера Максима Дорожко. Жаль, что такое высокое качество хоккея у «Витязя» не является постоянством.

Уступил он на отрезке из 10 матчей в том числе СКА с унизительным счётом 1:8, а в последней встрече проиграл даже такому слабому клубу, как «Сочи» — 1:3. Если кто-то плохо настраивается на «богатырей» — это им помогает. Но ждать такого подарка от «Северстали» уж точно не следует.

Подопечные Андрея Козырева в великолепной форме. Однако есть поводы сомневаться, насколько на самом деле жёлто-чёрные сильны. Дело в том, что календарь приготовил для них подарки. Перед последним матчем, который был проигран минскому «Динамо» (1:3), «Северсталь» шла на серии из семи побед.

Вот только обыгрывали «сталевары» такие команды, как «Адмирал», «Амур», «Сибирь», минское «Динамо» и «Куньлунь». Без сомнений, это хорошие клубы, но они считаются аутсайдерами. Сезон для каждого из них складывается не намного лучше, чем для «Витязя». За исключением «зубров», которые показывают неплохой хоккей. Но они уже взяли реванш у «Северстали».

Радует лишь тот факт, что «Северсталь» набрала большое количество очков во встречах с этими командами. Она умеет настраиваться на заведомо слабых соперников. Поэтому «Витязю» придётся непросто, но шансы не проиграть у него будут.

В последних пяти очных матчах «богатыри» побеждали трижды. Дело даже не в этом, а в том, какой хоккей закатывали команды болельщикам. Четыре встречи завершились минимум семью заброшенными шайбами.

Почему бы и на этот раз «Витязю» и «Северстали» не устроить фейерверк голов? Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15. Проверим, насколько «рыси» действительно в отличной форме.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.