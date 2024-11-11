«Спартак» — «Локомотив». Железнодорожники — эталон обороны!

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Локомотивом» на льду арены «Мегаспорт». Начало – в 19:30 мск. Может быть, у красно-белых получится остановить этот «бронепоезд»?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы красно-белых оценили в 2.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (12.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Алексея Жамнова набрали отличную форму. Команда медленными темпами набирала обороты и разогналась так, что теперь занимает второе место в таблице Западной конференции. Впереди только непоколебимый «Локомотив». Разница между клубами большая – 11 очков.

Одного только не хватает болельщикам – огромного количества голов, как было в прошлом регулярном чемпионате. Наблюдая за достижениями Жамнова, хочется верить, что эта проблема будет решена.

Последние пять матчей «Спартак» выиграл. Сначала он размялся на «Витязе» (4:3 ОТ) и «Сочи» (4:0 и 3:1), а затем победил в московском дерби с ЦСКА (2:1). Как сказал главный тренер красно-белых, это одна из немногих игр, после которой ему было по-настоящему приятно зайти в раздевалку. Его подопечные чётко выполнили задачу и играли все 60 минут, не опуская руки.

В последней встрече с «Куньлунем» красно-белые победили со счётом 5:1. Матч получился очень открытым, напряжённым и интересным для публики. Ружичка даже получил право в концовке забросить шайбу со штрафного буллита, но не получилось. Особенно хорошо проявило себя первое звено. Голдобин, Локтионов и Порядин забросили по шайбе. Кстати, Павел вплотную приблизился к Гусеву по количеству набранных очков.

«Локомотив» — это испытание куда серьёзнее, чем ЦСКА. Железнодорожники творят настоящую магию, пишут историю и возглавляют таблицу Западной конференции с 46 очками. Как упомянули ранее, отрыв от ближайшего преследователя достаточно солидный. Подопечные Игоря Никитина проиграли всего лишь 4 из 26 встреч. Да то и в двух матчах уступили за пределами основного времени.

Можно без устали повторять, что таких отличных результатов ярославский клуб добивается благодаря системной игре, надёжной обороне и командному взаимодействию. Это действительно так. К предстоящему матчу «Локомотив» подходит с серией из 10 побед. За это время он выигрывал у таких сильных соперников, как московское «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барс» (3:2 Б и 2:1), «Трактор» (5:3) и «Торпедо» (2:1 Б).

Игорь Никитин рассуждает правильно. Именно благодаря его грамотной работе с командой получается достигать таких высот. Как сказал тренер, команда не испытывает никаких иллюзий и не смотрит, на каком месте находится. Он также отметил, что для него важнее отношение хоккеистов. Наставник видит, как они горят и жертвуют собой в каждой игре. Так будет и дальше!

Нас ждёт очень интересный матч. Во-первых, встречаются команды, занимающие соседние места в таблице. Во-вторых, оба клуба подходят к игре с серией побед. Даже как-то не хочется, чтобы одна из них уступала, но в хоккее это невозможно.

Вряд ли будет много голов в этом матче. «Спартак» показывает открытый хоккей только с агрессивными в нападении соперниками. «Локомотив» — эталон обороны. Если красно-белые и смогут прервать победную серию железнодорожников, то вряд ли в основное время. Уж слишком хороши подопечные Игоря Никитина. Хочется взять ничью, но подстрахуемся ставкой на то, что ярославцы не проиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.90.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.