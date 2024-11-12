Даниил Медведев — Алекс де Минор. Российский теннисист опустошён

Поддерживаем наших теннисистов на Итоговом турнире АТР. 12 ноября Даниил Медведев будет играть с Алексом де Минором в матче группового этапа. Начало – не ранее 16:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Алекс де Минор 12 ноября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.80. Шансы де Минора оценили в 2.10.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 1.83, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.98. Вероятность победы Медведева со счётом 2:0 оценили в 2.83.

Анализ и прогноз на матч Итогового турнира АТР Даниил Медведев — Алекс де Минор (12.11.2024)

Медведев начал групповой этап Итогового турнира АТР с поражения от Тейлора Фрица – 4:6, 3:6. Уже в первом сете сильно подпортили игру Даниилу семь двойных ошибок. Теннисисту такого уровня нельзя доводить до такого состояния свою игру. Плюс перестали работать мощные подачи. Как будто день не задался.

Конечно, во втором сете количество ошибок сократилось до минимума, но это не спасло россиянина от поражения. Как-то не задаются игры у Медведева с американским теннисистом. Он проиграл Фрицу третий раз подряд. Да и в целом сезон-2024 Даниил завершает без трофеев, хотя шансы у него были.

Поражение в матче с Тейлором стало четвёртым подряд для россиянина во всех турнирах. До него он проиграл дважды Яннику Синнеру – в Эр-Рияде и Шанхае, а также уступил Алексею Попырину во встрече «Мастерса» в Париже. Пора бы уже заканчивать с поражениями. Если Даниил проиграет и второй матч группового этапа, то его шансы на выход в следующий раунд будут невероятно низкими.

Алекс де Минор получил в прошлом матче Итогового турнира АТР соперника куда сложнее. Он сыграл с Янником Синнером и уступил – 3:6, 4:6. Хотя начиналась встреча для австралийца довольно неплохо. При счёте 1:1 по геймам он сделал брейк и повёл – 2:1. К сожалению, это был единственный момент в его игре, который достоин внимания. Дальше итальянец делал свою работу качественно.

Де Минор выигрывал у Медведева в этом сезоне. Он победил россиянина в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Поэтому австралиец надеется повторить успех. Он точно не боится такого статусного соперника.

«Мастерс» в Париже Алекс провёл намного лучше Даниила. Он добрался до четвертьфинала, добыв три победы. Уступил де Минор Хольгеру Руне (4:6, 6:4, 5:7). Хотя повёл себя достойно и держался неплохо.

Подведя итоги, отметим, что Медведев смотрится уставшим, часто ошибается и заканчивает 2024 год без трофеев. Как недавно отметила бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова, Даниил подошёл выжатым морально и эмоционально к Итоговому турниру.

Быть может, россиянину лучше начать готовиться к следующему сезону, работать над ошибками и просто отдохнуть. Де Минор выглядит более мотивированным на эту встречу. Да и он в этом году уже побеждал Медведева. Поставим на то, что Алекс выиграет, за 2.10.

Ставка: победа Алекса де Минора за 2.10.