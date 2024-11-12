Экспресс с коэффициентом 8.81: «Северсталь» переоценивают, «Локомотив» — безупречен

Пока ждём международных футбольных матчей, уделим внимание регулярному чемпионату КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.81 на встречи, которые сыграют сегодня.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» проиграл только две из восьми последних встреч. Но это не означает, что уфимцы набрали прекрасный ход. В соперники попались команды из нижней части сводной таблицы КХЛ, а также испытывающие проблемы на последнем отрезке сезона клубы.

В отличие от уфимцев, «Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке регулярки. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4). Это некритично.

На морально-волевых качествах тольяттинцы способны отнять очки у «Салавата Юлаева». В их игре больше страсти и сплочённости, чем у уфимцев. Заключить пари на то, что сыграет Х2, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Богатыри» на четыре очка отстают от зоны попадания в плей-офф. Павел Десятков, конечно, старается улучшить положение и игру команды, но получается не очень. «Витязь» уступил в 7 из 10 последних матчей. Ситуация неприятная. Порадовали «богатыри» только победами во встречах с «Металлургом» (2:0), «Торпедо» (2:1) и минским «Динамо» (4:1).

Подопечные Андрея Козырева в великолепной форме. «Северсталь» проиграла только один из восьми последних матчей. Вот только побеждали «сталевары» такие команды, как «Адмирал», «Амур», «Сибирь», минское «Динамо» и «Куньлунь». Без сомнений, это хорошие клубы, но они считаются аутсайдерами.

В последних пяти очных матчах «богатыри» побеждали трижды. Дело даже не в этом, а в том, какой хоккей закатывали команды болельщикам. Четыре встречи завершились минимум семью заброшенными шайбами. Почему бы и на этот раз «Витязю» и «Северстали» не устроить фейерверк голов? Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Алексея Жамнова набрали отличную форму. Команда медленными темпами набирала обороты и разогналась так, что теперь занимает второе место в таблице Западной конференции. Впереди только непоколебимый «Локомотив». Разница между клубами большая – 11 очков.

Последние пять матчей «Спартак» выиграл. Сначала он размялся на «Витязе» (4:3 ОТ) и «Сочи» (4:0 и 3:1), а затем победил в московском дерби с ЦСКА (2:1). В минувшей встрече с «Куньлунем» красно-белые победили со счётом 5:1. Нападающие первого звена Голдобин, Локтионов и Порядин забросили по шайбе.

«Локомотив» — это испытание куда серьёзнее, чем ЦСКА. Железнодорожники творят настоящую магию, пишут историю и возглавляют таблицу Западной конференции с 46 очками. Подопечные Игоря Никитина проиграли всего лишь 4 из 26 встреч. Да то и в двух матчах уступили за пределами основного времени. К предстоящему матчу «Локомотив» подходит с серией из 10 побед. За это время он выигрывал у таких сильных соперников, как московское «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барс» (3:2 Б и 2:1), «Трактор» (5:3) и «Торпедо» (2:1 Б).

Вряд ли будет много голов в этом матче. «Спартак» показывает открытый хоккей только с агрессивными в нападении соперниками. «Локомотив» — эталон обороны. Если красно-белые и смогут прервать победную серию железнодорожников, то вряд ли в основное время. Уж слишком хороши подопечные Игоря Никитина. Хочется взять ничью, но подстрахуемся ставкой на то, что ярославцы не проиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.88.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Лада» не проиграет «Салавату Юлаеву» за 2.18.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в игре «Витязь» — «Северсталь» за 2.15.

Ставка 3: «Локомотив» не проиграет «Спартаку» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88.

Общий коэффициент: 2.18 Х 2.15 Х 1.88 = 8.81.