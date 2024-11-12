«Рейнджерс» — «Виннипег». Не Панарин, а Шестёркин выйдет на первый план

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Виннипег». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.32. Успех «Джетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Виннипег» 13 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Виннипег» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег Джетс» (13.11.2024)

На 13 ноября запланировано семь матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Рейнджерс» и «Виннипег». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Периодически у «синерубашечников» случаются сбои, но в целом команда неплохо начала сезона. Она расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Подопечные Питера Лавиолетта выиграли 9 из 13 матчей в основное время.

Бо́льшая часть потерянных очков на совести защитников «Рейнджерс». Иногда они оставляют на растерзание Игоря Шестёркина и Джонатана Куика. Впрочем, вратарская бригада клуба из Нью-Йорка, даже несмотря на это, выполняет свою работу с завидной самоотдачей.

Благодаря стараниям Шестёркина и его сменщика «Рейнджерс» пропустили в 13 встречах только 30 шайб, что является одним из лучших показателей в лиге. Результативность команде обеспечивает Артемий Панарин. В текущем сезоне он забросил уже 10 шайб и отдал 11 голевых передач.

Отметившись двумя результативными действиями в последнем матче с «Детройтом» (4:0), Панарин повторил достижение Александра Овечкина и Коннора Макдэвида. Он стал третьим действующим игроком, записавшим на свой счёт четыре календарных года подряд не менее чем с 90 очками.

В предстоящей встрече Артемию Панарину будет сложно набрать очки. Многое будет зависеть от игры защиты и Игоря Шестёркина. «Виннипег» сметает всех на своём пути. Он с солидным отрывом возглавляет сводную таблицу НХЛ. Клуб установил рекорд, выиграв 14 из 15 матчей.

«Джетс» стали лучшей командой в истории НХЛ, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.

У «Виннипега» не видно уязвимых мест. У него отличная глубина состава. Подопечные Скотта Арниела показывают до неприличия слаженную командную игру. У «Джетс» полный порядок в обороне и не менее надёжная вратарская бригада, чем у «Рейнджерс».

Делает разницу Коннор Хеллебайк. В текущем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах, в которых пропустил всего лишь 22 шайбы. Будет интересно понаблюдать за соперничеством между ним и Игорем Шестёркиным. Американец и россиянин — одни из главных претендентов на «Везина Трофи».

Ещё стоит отметить, что в систему Арниела неплохо вписался Владислав Наместников. В 15 играх нападающий записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и отдал семь результативных передач. Впрочем, вряд ли он станет главным героем грядущего матча. На первый план выйдет мастерство Шестёркина и Хеллебайка.

Поставить на то, что сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Вне зависимости от того, кто победит, нас ждёт очень интересная игра. Голов вряд ли будет много, но заскучать команды точно не дадут.

Питер Лавиолетт не должен допустить, чтобы Шестёркин вновь был оставлен на растерзание нападающим. К матчу с таким серьёзным соперником тренер обязан хорошо подготовить команду, в особенности защитников. Брака должно быть минимальное количество.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Виннипег» 13 ноября 2024 года

В составе обеих команд хватает техничных результативных нападающих, но с трудом верится, что голов будет много. Игорь Шестёркин и Коннор Хеллебайк очень надёжны. Ждём показательного выступления в исполнении голкиперов и множество захватывающих дух сейвов.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.15.