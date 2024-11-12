«Авангард» — «Динамо» М. У Гусева всё хорошо, у Буше — не очень

13 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с московским «Динамо» на льду «Джи-Драйв-Арены». Начало встречи – в 16:30 мск. Ещё один большой вызов для омичей после победы над СКА.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Москва 13 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.25. Шансы омичей оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» М (13.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» даже можно назвать одним из главных разочарований этого сезона. От команды перед каждым регулярным чемпионатом ждут борьбы за первые места и Кубок Гагарина. А получается так, что омичи после 23 матчей не попадают даже в зону плей-офф. Некоторые болельщики уже начинают отказываться от абонементов.

Последние шесть матчей «ястребы» заканчивают с результатами в шахматном порядке. И это не худшее, что может быть с ними. Страшно было, когда серия поражений подопечных Сергея Звягина насчитывала семь встреч. Пока чередование побед и поражений — это лучшее, что могут предложить омичи.

На этом отрезке из шести встреч «Авангард» уступил «Трактору» (3:4), «Ладе» (1:3) и «Адмиралу» (2:3 ОТ). Выиграли «ястребы» у «Металлурга» (3:2 ОТ), «Амура» (2:1), а в последнем матче и вовсе прыгнули выше головы, победив СКА – 2:1. Вот только петербуржцы к этой игре подходили с серией из четырёх поражений. Особо радоваться не стоит.

Ощущаются проблемы с реализацией моментов. С таким подбором хоккеистов нельзя так мало забивать. Рид Буше старается. В 16 играх он забросил 10 шайб и отдал шесть результативных передач. Вернулся бы Ткачёв, и дела наверняка улучшились бы. Пока канадец играет в одной тройке с Галиевым и Прохоркиным.

Николай возвратился в «Авангард» в конце октября. За четыре сыгранные встречи он набрал пять очков по системе «гол+пас». А ещё недавно появилась информация, что Линден Вей, покинувший расположение «ястребов» по семейным обстоятельствам, уже подписал контракт со швейцарским клубом. Его отсутствие тоже сказывается на количестве голов.

Этот сезон начинался плохо для московского «Динамо», но Алексей Кудашов нашёл способ вернуть команду в игру. Бело-голубые взобрались на пятое место в таблице Западной конференции. Но в последних трёх встречах они выглядели уязвимыми и не такими самоуверенными, как прежде.

«Динамо» проиграло нестабильным «Торпедо» (4:5 Б) и «Ладе» (2:3), а победило кризисный «Витязь» (4:3). Бело-голубые либо поздно включались, либо теряли равновесие. Нужна стабильность в командной игре. Радуют только великолепные выступления Никиты Гусева. Нападающий набирает форму и является ключевым фактором успехов клуба.

После пятиматчевой результативной серии форвард взял передышку в двух встречах, но к предстоящей игре подходит с набранными очками в трёх матчах подряд. Причём за столь короткий промежуток Никита забросил три шайбы (по одной в каждой встрече) и сделал три голевых паса.

С 6 октября «Динамо» не проигрывает два матча подряд. «Авангард» не побеждал в двух встречах кряду с 9 сентября. Москвичи подходят к игре после поражения, а омичи — после победы. Пойдём на поводу у статистики и поставим на победу подопечных Кудашова с учётом овертайма и буллитов за 1.75. Их нынешняя форма явно лучше, чем у «ястребов», которым нужны глобальные перемены. И речь не про состав.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.75.