«Металлург» — «Трактор». Разин и Гру возьмут контроль над ситуацией

У магнитогорцев и челябинцев наблюдается спад. Настрой на дерби поможет его преодолеть.

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы челябинцев эксперты оценили в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 13 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (13.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

13 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Арена-Металлург» в южноуральском дерби померяются силами действующий чемпион «Металлург» и «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

У обеих команд совсем недавно был сложный выезд на Дальний Восток. Что «Металлург», что «Трактор» столкнулись с большими проблемами во встречах с «Адмиралом» и «Амуром». Андрей Разин после матча с клубом из Хабаровска признался, что счёт не по игре. Соперник смотрелся лучше и больше хотел победить.

«Металлург» сильно штормит. Он очень плохо начал сезон и теперь с переменным успехом навёрстывает упущенное. Команда Андрея Разина расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Трактора» составляет 10 очков.

Настрой на грядущую встречу у магнитогорцев будет запредельный. При наличии особой мотивации они обычно демонстрируют показательный хоккей. В начале октября подопечные Разина крупно обыграли ЦСКА (7:0) и разгромили «Спартак» (5:2), а затем одолели московское «Динамо» (5:3).

Настало время сказать своё слово Никите Михайлису, Дмитрию Силантьеву, Робину Прессу и Валерию Орехову. В последнее время лучшие бомбардиры «Металлурга» редко радуют результативностью. Андрею Разину нужно подобрать правильные слова для того, чтобы их взбодрить.

У «Трактора» со стабильностью дела обстоят куда лучше, чем у клуба из Магнитогорска. Однако у него наметился первый спад в сезоне. Интересно, как Бенуа Гру найдёт выход из ситуации. До сих пор канадский специалист оставлял после себя исключительно положительное впечатление.

За весь октябрь челябинцы потерпели только два поражения. Здорово прибавил Максим Шабанов. Он возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. В 25 матчах талантливый 24-летний нападающий забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач.

Шабанов стал главным героем последней встречи с «Амуром» (4:3). Форвард оформил хет-трик из результативных передач. Челябинцы показали невзрачный хоккей и победили не без нервов. Однако важно, что команда сумела набрать очки, и лидер приложил к этому руку.

В предстоящем матче челябинцы выступят собраннее и увереннее. Пока что у подопечных Гру есть запас, но отрыв от «Автомобилиста» из-за потери очков в недавних играх с «Локомотивом» (3:5) и «Адмиралом» (3:4 ОТ) сократился. Пора взять себя в руки.

Южноуральское дерби обещает получиться интересным и насыщенным событиями. Предлагаем проверить ТБ 5.5 шайбы за 2.05. Пять из семи последних официальных очных встреч получились результативными. Показатели на дистанции к этому предрасполагают.

Магнитогорцы в 26 встречах пропустили 67 шайб, что немало, но и забросили 71 — больше в Восточной конференции только у «Адмирала» и как раз у «Трактора». Команды отдают предпочтение открытому быстрому хоккею и создают много моментов. Ждём, что голов будет много.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 13 ноября 2024 года

Выявить фаворита невозможно. Всё будет зависеть от того, кто лучше настроит своих подопечных на южноуральское дерби. В любом случае команды должны показать лучший хоккей и порадовать изобилием голов. С результативностью у магнитогорцев и челябинцев проблемы возникают редко. Мощность нападения у них преобладает над крепостью в защите.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.