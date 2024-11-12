«Динамо» Мн — «Торпедо». Кагарлицкий и Артамонов зададут темп «зубрам»

13 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» будет играть с «Торпедо» на льду «Минск-Арены». Начало встречи – в 19:10 мск. Обе команды нестабильны в последнее время.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Торпедо» 13 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «зубрам». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы нижегородцев оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Торпедо» (13.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя. И вроде бы это неплохо для команды, которой постоянно приходится бороться до конца регулярного чемпионата за попадание в плей-офф, но дальше будет сложнее.

«Зубры» подходят к предстоящему матчу с двумя победами подряд. Они обыграли «Салават Юлаев» (3:2 Б) и «Северсталь» (3:1). Характер и сила воли у минчан определённо присутствуют. Победу во встрече с уфимцами они вымучили. В этом признался и главный тренер Дмитрий Квартальнов. Главное, что получилось. А обыграли череповчан «зубры», пропустив первыми.

Главная звезда «Динамо» — это Вадим Шипачёв. В составе минского клуба он побил рекорд Сергея Мозякина, став лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Но в последних девяти матчах форвард набрал лишь два очка. Во встрече с «Северсталью» он вообще не принял участия. Хотелось бы большего!

С «Торпедо» происходят странные вещи. Нижегородцы занимают шестое место в таблице Западной конференции, опережая минчан всего на два очка. Автозаводцы показывают открытый хоккей, забросив 92 шайбы в 26 играх, но и пропускают немало – 77 шайб.

Последние 7 из 10 матчей подопечные Игоря Ларионова проиграли. В таком же количестве встреч они не могли забросить больше двух шайб. Отвели душу нижегородцы в минувшей игре с «Сочи». Они победили со счётом 7:1, но могли забивать больше. Кагарлицкий, Конюшков, Ларионов и Линч набрали по три очка.

До этой великолепной победы над одной из худших команд регулярного чемпионата «Торпедо» проиграло две встречи подряд. Уступили автозаводцы «Локомотиву» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). В составе Игоря Ларионова приносят результат не только ветераны, но и совсем молодое поколение.

18-летний Никита Артамонов в 26 играх набрал 22 (13+9) очка. Впечатляет игра 35-летнего Дмитрия Кагарлицкого, на счету которого в 22 встречах 17 (6+11) очков. Но чего-то очень часто не хватает нижегородцам. Может быть, спад временный, но если это так, то пора бы с ним заканчивать.

Матчи между «Динамо» и «Торпедо» не лишены изыска. Последние четыре из пяти очных встреч получались результативными. В них забивалось не менее семи голов. Думаем, что и в этой игре будет много моментов и заброшенных шайб. Прогнозируем тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.