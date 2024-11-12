«Ак Барс» — «Куньлунь». Лёгкая добыча для Гатиятулина

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.42. Шансы клуба из Пекина эксперты оценили в 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» 13 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Куньлунь Ред Стар» Пекин (13.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

13 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть встреч. В самой поздней из них на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани померяются силами местный «Ак Барс» и «Куньлунь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Команды встретятся впервые в этом сезоне.

В последних девяти матчах «Ак Барс» проиграл только возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Трактору» (1:3), а также лидирующему с большим отрывом «Локомотиву» (2:3 Б и 1:2). Результаты хорошие, но Анвару Гатиятулину ещё многое предстоит улучшить.

Недостатки не накладывают заметного отпечатка на показатели, но во избежание возникновения кризиса Гатиятулину необходимо отладить дисциплину и устранить причины допущения простых ошибок. В недавнем дерби Татарстана с «Нефтехимиком» (4:1) казанцы перевыполнили норму по игре в меньшинстве.

Стоит отдать должное бригаде меньшинства и отметить надёжную игру Тимура Билялова. Однако нельзя допускать, чтобы подобное случалось регулярно. На это затрачивается много энергии. Будь в соперниках команда сильнее и стабильнее, встреча могла бы сложиться для казанцев не так удачно.

Во втором периоде последней встречи с «Локомотивом» подопечные Гатиятулина не нанесли ни одного броска в створ. Пища тренеру для размышлений. Иногда команда сильно проседает в интенсивности, отдаёт соперникам инициативу. Это стоит проработать и исключить.

У «Куньлуня» результаты куда хуже, чем у «Ак Барса». Да и проблем у него будет поболее. «Ред Стар» идут на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от располагающихся в зоне плей-офф команд большое, и вряд ли оно будет сокращаться.

Имеющихся ресурсов «Куньлуню» не хватает для стабильной демонстрации качественного хоккея. Бывает, что на воодушевлении, когда всё получается, «Ред Стар» побеждают даже сильных соперников. Однако это случается редко. Чаще всего они проигрывают, и нередко разгромно.

Подопечные Михаила Кравца выиграли только 2 из 10 последних матчей. Семь из поражений они потерпели в основное время. За этот период команда пропустила целых 42 шайбы. Подводит как защита, так и вратарская бригада. В обороне у «Ред Стар» самый настоящий проходной двор.

В 25 встречах «Куньлунь» пропустил целых 96 шайб, что с большим запасом является худшим показателем в лиге. Если Кравец задумал побить антирекорд, то он всё делает правильно. Поставить на победу «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Несмотря на имеющиеся проблемы, «Ак Барс» видится явным фаворитом. Невзирая на ошибки и недочёты, команда Анвара Гатиятулина идёт уверенной поступью. Дома она должна уверенно победить пребывающий в чёрной полосе «Куньлунь». Сенсации ждать не стоит.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» 13 ноября 2024 года

У «Ак Барса» не всё гладко, но команда стабильно набирает очки на классе и характере. «Куньлунь» же чаще всего побеждает в матчах с пребывающими на спаде клубами или аутсайдерами. Во встречах с соперниками из верхней части сводной таблицы КХЛ он терпит то разгромные, то крупные поражения.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.34.