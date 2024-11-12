Франция без Мбаппе, подкрепление из РПЛ для Сербии и чиловая Германия. Интриги Лиги А

Клубный футбол взял очередную паузу, пришла пора перемещаться на международную арену. Тем более что групповой этап Лиги наций подходит к концу. В этом месяце мы узнаем, кто выйдет в плей-офф или получит понижение в лиге. Дальше предлагаю рассмотреть самое сочное — расклады в Лиге А и букмекерские оценки. Участники уже сыграли четыре тура, а в период с 14 по 19 ноября состоятся ещё два, заключительных.

Группа 1: Роналду поможет Португалии сохранить первое место

Криштиану Роналду был вызван на ноябрьский международный сбор, и это хорошие новости для сборной Португалии. За четыре тура нападающий отличился три раза, чем помог добыть три победы. Перед 5-м туром португальская команда занимает первое место в турнирной таблице группы 1, набрав 10 очков. Отрыв от ближайшего преследователя в лице сборной Хорватии — три очка.

Фактически португальцы выйдут в четвертьфинал, если не проиграют сборной Польши в ближайшем туре более чем в один мяч. Однако букмекеры убеждены, что португальцы способны не просто квалифицироваться в 1/4 финала Лиги наций, но и сделать это с первого места. Коэффициент на такое событие составляет 1.25, что можно представить как 80% вероятности. Очень высокий показатель!

За второе место поспорят сборные Хорватии и Польши. По мнению букмекеров, больше шансов у первой. Хорваты идут на второй строчке с семью очками, поляки отстают на три очка. Если поляки в ближайшем туре проиграют сборной Португалии, то уже точно пролетят мимо плей-офф. Коэффициент на третье место Польши составляет 1.18 (84%), на второе место Хорватии — 1.25 (80%). Сборной Шотландии не повезло, избежать понижения поможет лишь чудо.

Группа 2: Франция совершит подвиг без Мбаппе

По официальной информации, Дидье Дешам не стал вызывать Килиана Мбаппе в сборную Франции на ноябрьский сбор. Альтернативная версия — форвард самолично захотел пропустить игры. Как там на деле, пусть разбираются сами. Факт в том, что аналитики верят в возможность сборной Франции выиграть группу 2 в Лиге А без своей главной звезды.

После четырёх туров французы занимают второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. Отставание от лидирующей сборной Италии составляет одно очко. Вместе с тем коэффициент на победу итальянцев в группе ниже коэффициента на победу французов — 2.20 против 1.60. Разница почти в 20% вероятности.

Логика в заявлении букмекеров определённо есть. Сборной Франции предстоит сыграть лично со сборной Италии, а также со сборной Израиля, которая является очевидным аутсайдером группы без единого очка в кармане. В это же время итальянцы будут спорить со сборной Бельгии, которая пока сохраняет теоретические шансы на место в плей-офф и станет биться за победу.

Группа 3: Германия на расслабоне, Нидерланды — на нервяке

Ситуация в группе 3 Лиги А следующая. Сборная Германии занимает первое место, набрав 10 очков. На втором месте располагается сборная Нидерландов с пятью очками в активе. У сборной Венгрии очков столько же, но разница забитых и пропущенных мячей хуже. Замыкает квартет сборная Боснии и Герцеговины, набрав всего одно очко.

Понятно, что реальных шансов избежать вылета у боснийцев нет. Надо побеждать Германию и ждать, чтобы Нидерланды и Венгрия сыграли вничью. И это только в 5-м туре. А есть ещё и 6-й! Немцы же, напротив, могут вовсю экспериментировать, поскольку гарантировали себе место в двойке лучше. Самая жаркая борьба развернётся у нидерландцев и венгров.

Нидерланды гарантируют себе 1/4 финала Лиги наций, если обыграют Венгрию. Венгрия гарантирует себе то же самое, если победит Нидерланды. Любопытно здесь то, что букмекеры уверены в силе нидерландцев. Если в итоге нидерландцы займут второе место в квартете, сыграет коэффициент 1.10. Если венгры финишируют вторыми, сыграет коэффициент 7.00. Разница серьёзная.

Группа 4: подкрепление из РПЛ не спасёт Сербию

Сборная Сербии объявила о вызове на ноябрьские матчи трёх футболистов из РПЛ — Срджана Бабича («Спартак»), Страхини Эраковича («Зенит») и Саши Зделара (ЦСКА). Видимо, тренерский штаб планирует, что такое подкрепление поможет команде не только избежать прямого вылета из Лиги А, но и попробовать замахнуться на четвертьфинал.

Перед 5-м туром группа 4 выглядит так. Сборная Испании на первом месте с 10 очками и гарантированной путёвкой в плей-офф. Сборная Дании, которая и является главным конкурентом сербов, набрала семь очков и располагается на втором месте. Дальше – сами сербы с четырьмя очками. А замыкает список сборная Швейцарии, которая сдала позиции (всего одно очко в четырёх играх).

Эксперты почти не видят, благодаря чему сборная Сербии сможет финишировать в топ-2. Коэффициент на итоговое второе место у датчан составляет 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Коэффициент на итоговое второе место сербов — 5.50 (менее 20%). Если учитывать, что сербской команде играть с мотивированными Швейцарией и Данией, это похоже на правду.