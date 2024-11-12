Англия заделалась середняком, а Черчесова и Казахстан ждёт вылет. Интриги Лиги В

Клубный футбол взял очередную паузу, пришла пора перемещаться на международную арену. Тем более что групповой этап Лиги наций подходит к концу. В этом месяце мы узнаем, кто сменит лигу на лучшую или худшую. Дальше предлагаю рассмотреть расклады в Лиге В и букмекерские оценки. Интриг здесь хватает.

Участники уже сыграли четыре тура, а в период с 14 по 19 ноября состоятся ещё два, заключительных. Напомним, по регламенту первое место выходит напрямую в Лигу А, второе место борется за повышение в стыках, третье место играет в стыках за сохранение прописки, а четвёртое место неминуемо терпит понижение.

Группа 1: Украину и Грузию ждёт борьба за выживание

Первая группа Лиги В по праву может считаться одной из самых интригующих во всей Лиге наций. За два тура до конца группового этапа первое место в этом квартете занимает сборная Чехии, набрав семь очков. У сборных Грузии и Албании по пять очков в активе, но у первой лучшая разница мячей. Замыкает список сборная Украины с четырьмя очками. Шансы сохраняют все, но есть нюансы.

Собственно, букмекеры меньше всего верят в украинцев. Коэффициент на их победу в группе составляет 9.00 — чуть больше 10% вероятности. Фаворитом же считаются чехи, их победа награждена коэффициентом 1.65 — чуть больше 60%. Любопытно, что эксперты видят албанцев более предпочтительными, нежели грузин. Коэффициент на победу первых в группе 4.50, а на вторых — 5.50. Разница в несколько процентов.

Группа 2: Англия — фаворит, но есть нюанс

Букмекеры считают Англию фаворитом в вопросе победителя группы 3 Лиги В. Сделать ставку на победу английской сборной по итогам группового этапа предлагается с коэффициентом 1.40, что даже приблизительно переваливает за 70% вероятности. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, конечно же, это то, что команда переживает переходный период после отставки Гарета Саутгейта и не выглядит внушительно.

Во-вторых, она находится лишь на втором месте в таблице, набрав девять очков. Главный конкурент — сборная Греции — вырвалась вперёд, набрав 12 очков. То есть грекам в ближайшем туре достаточно не уступить англичанам, чтобы подняться в Лигу А. Играть, кстати, им предстоит на домашнем поле. Это плохие новости для подопечных Ли Карсли, проигравших в прошлой очной встрече на «Уэмбли». Не исключено, что в данном случае букмекеры всё же ошибаются.

Группа 3: Станислава Черчесова жаль

Перед 5-м туром в третьей группе Лиги В однозначно можно сказать только одно. Сборная Казахстана уже точно не финиширует первой. Более того, нетрудно предположить, что казахи финишируют последними. Они занимают последнее место, набрав всего одно очко и не забив ни одного мяча. Расстояние до ближайшего конкурента — шесть очков. Спастись у подопечных Станислава Черчесова реальных шансов нет.

Разумеется, главная интрига здесь будет в том, кто выиграет группу. У сборных Норвегии, Австрии и Словении по семь очков в активе. То есть по итогам 5-го тура никто из них не сможет однозначно выиграть или вылететь. Однако букмекеры отдают заметное предпочтение австрийцам, коэффициент на их лидерство — 1.80. Дальше идут норвежцы (3.00), замыкают тройку словенцы (4.50).

Группа 4: Турции нельзя расслабляться, но ситуация спокойная

О четвёртой группе в Лиге В особо говорить нечего. Лидирует сборная Турции с 10 очками, конкурирует с ней за повышение в Лиге сборная Уэльса, набравшая восемь очков. Однако букмекеры считают турок фаворитами этой гонки. Поставить на их победу в квартете предлагается с коэффициентом 1.20 — это больше 80% вероятности. К слову, при успехе в матче с валлийцами турки досрочно выйдут в Лигу А.