Бельгия — Италия. Спаллетти оставит Тедеско в зоне понижения

Последний месяц осени приближается к экватору, а это значит, что пришла пора клубному футболу уступить место национальной арене. В четверг, 14 ноября, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия — Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Бельгия — Италия 14 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.48, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа сборной Италии оценивается коэффициентом 3.00, а ничейный исход — коэффициентом 3.30.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей второй группы Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия — Италия (14.11.2024)

Сборная Бельгии находится в неприятном положении. За два тура до конца группового этапа команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы, набрав четыре очка. Прямой вылет не пугает, ведь отрыв от пропустившего 13 мячей и замыкающего квартет Израиля составляет четыре очка. Но не исключены стыки, да и до плей-офф далеко.

Дело в том, что во второй группе, помимо израильтян, есть ещё мощные сборные Италии и Франции. И эти самые сборные будут спорить между собой за первую строчку, а бельгийцы отстают от топ-2 на пять очков. Фактически для сохранения шансов на выход в четвертьфинал бельгийцам необходимо в ближайшем матче обыграть итальянцев.

Разумеется, в команде это понимают. Наверняка Доменико Тедеско постарается внушить правильный настрой своим подопечным. Вот только последние результаты вселяют разве что неуверенность. Израиль получилось обыграть (3:1), а вот с Францией (0:2 и 1:2) и Италией (2:2) возникли проблемы. Скорее всего, возникнут снова.

Сборная Италии заслуженно лидирует в квартете. Единственная осечка на отрезке из четырёх туров случилась именно в домашнем матче со сборной Бельгии. Но здесь обязательно надо сказать, что хозяева к концу первого периода вели со счётом 2:0. И если бы не остались в меньшинстве на 38-й минуте, то наверняка довели бы дело до разгрома.

С реализацией сейчас у подопечных Лучано Спаллетти проблем не наблюдается. Суммарно в довольно сложной группе они забили 14 мячей. Это солидный показатель. Кроме того, стоит отметить возвращение после длительной дисквалификации Сандро Тонали. На чемпионате Европы итальянцам не хватало некоторых качеств этого футболиста, в Лиге наций же он стабильно выходит в старте.

Впрочем, тренерский штаб неплохо использует и других игроков. У Матео Ретеги, например, три очка по системе «гол+пас» за три игры в старте. У Джакомо Распадори — тоже, но за две игры в старте. Короче говоря, у сборной Италии сейчас всё гораздо лучше, чем летом. В отличие от сборной Бельгии. А потому максимум, на что могут рассчитывать хозяева, — голы в обе стороны и ничья. Хотя, полагаю, гости могут и выиграть.

Ставка: обе забьют и Италия не проиграет за 2.40.