Экспресс с коэффициентом 6.88: «Ак Барс» становится сильнее, «Торпедо» сбавляет

Пока ждём международных футбольных матчей, уделим внимание регулярному чемпионату КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.88 на матчи, которые сыграют сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» сильно штормит. Он очень плохо начал сезон и теперь с переменным успехом навёрстывает упущенное. Настрой на грядущую встречу у магнитогорцев будет запредельный. При наличии особой мотивации они обычно демонстрируют показательный хоккей. В начале октября подопечные Разина крупно обыграли ЦСКА (7:0) и разгромили «Спартак» (5:2), а затем одолели московское «Динамо» (5:3).

У «Трактора» со стабильностью дела обстоят куда лучше, чем у клуба из Магнитогорска. Однако у него наметился первый спад в сезоне. За весь октябрь челябинцы потерпели только два поражения. Пока что у подопечных Гру есть запас, но отрыв от «Автомобилиста» из-за потери очков в недавних играх с «Локомотивом» (3:5) и «Адмиралом» (3:4 ОТ) сократился. Пора взять себя в руки.

Выявить фаворита невозможно. Всё будет зависеть от того, кто лучше настроит своих подопечных на южноуральское дерби. В любом случае команды должны показать лучший хоккей и порадовать изобилием голов. С результативностью у магнитогорцев и челябинцев проблемы возникают редко. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10.

Прогноз на матч «Динамо» Минск – «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зубры» подходят к предстоящему матчу с двумя победами подряд. Они обыграли «Салават Юлаев» (3:2 Б) и «Северсталь» (3:1). Характер и сила воли у минчан определённо присутствуют. Победу во встрече с уфимцами они вымучили. В этом признался и главный тренер Дмитрий Квартальнов. Главное, что получилось. А обыграли череповчан «зубры», пропустив первыми.

С «Торпедо» происходят странные вещи. Последние 7 из 10 матчей подопечные Игоря Ларионова проиграли. В таком же количестве встреч они не могли забросить больше двух шайб. Отвели душу нижегородцы в минувшей игре с «Сочи». Они победили со счётом 7:1. До этой великолепной победы над одной из худших команд регулярного чемпионата «Торпедо» проиграло две встречи подряд. Уступили автозаводцы «Локомотиву» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

Матчи между «Динамо» и «Торпедо» не лишены изыска. Последние четыре из пяти очных встреч получались результативными. В них забивалось не менее семи голов. Думаем, что и в этой игре будет много моментов и заброшенных шайб. Прогнозируем тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Куньлунь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних девяти матчах «Ак Барс» проиграл только возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Трактору» (1:3), а также лидирующему с большим отрывом «Локомотиву» (2:3 Б и 1:2). Результаты хорошие, но Анвару Гатиятулину ещё многое предстоит улучшить.

У «Куньлуня» результаты куда хуже, чем у «Ак Барса». Да и проблем у него будет поболее. «Ред Стар» идут на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от располагающихся в зоне плей-офф команд большое, и вряд ли оно будет сокращаться. Подопечные Михаила Кравца выиграли только 2 из 10 последних матчей.

У «Ак Барса» не всё гладко, но команда стабильно набирает очки на классе и характере. «Куньлунь» же чаще всего побеждает в матчах с пребывающими на спаде клубами или аутсайдерами. Во встречах с соперниками из верхней части сводной таблицы КХЛ он терпит то разгромные, то крупные поражения. Поставить на победу «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.77.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Металлург» — «Трактор» за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в игре «Динамо» — «Торпедо» за 1.85.

Ставка 3: победа «Ак Барса» в игре с «Куньлунем» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.85 Х 1.77 = 6.88.