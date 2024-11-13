«Вашингтон» — «Торонто». Русская машина разрывает НХЛ!

В последних семи матчах Александр Овечкин забросил восемь шайб. Он просто невероятен!

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Торонто». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 14 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (14.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

На 14 ноября запланировано пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами местный «Вашингтон» и «Торонто». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Вашингтон» продолжает радовать болельщиков. Он быстро исправился за обидное поражение от «Питтсбурга» (2:4). «Кэпиталз» крупно обыграли на выезде «Сент-Луис» (8:1). Александр Овечкин оформил дубль. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забросить 31 шайбу.

Встреча с «Питтсбургом» у Овечкина не получилась. Он упустил несколько хороших возможностей отличиться и эмоционально выругался на себя. Однако капитану «столичных» удалось подавить приступы гнева и вернуться в колею. В последних семи играх он забросил восемь шайб и отдал пять результативных пасов.

Россиянин уступает только форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову и нападающему как раз «Торонто» Остону Мэттьюсу по количеству голов, забитых с 27 января 2024 года. Капитан «столичных» провёл за этот период времени 50 матчей, в которых забросил 33 шайбы.

Солидную часть голов Александр Овечкин забил с передач Алексея Протаса и Дилана Строума. Между нападающими выработалось отменное взаимопонимание. Они очень здорово открываются и в непростых ситуациях находят возможность отдать друг другу точную результативную передачу.

Овечкин отмечал, что, когда в твоём звене два хоккеиста, так здорово чувствующих шайбу, нужно только грамотно открыться. Команду воодушевляют голы капитана. Она проиграла только 4 из 14 матчей. Девять из побед подопечные Спенсера Карбери одержали в основное время.

У «Торонто» показатели не сильно хуже. Клуб далеко не лучшим образом начал сезон. Однако команда достаточно быстро привыкла к новому главному тренеру, и дело пошло. В последних восьми матчах «Мэйпл Лифс» уступили только «Сент-Луису» (2:4), «Миннесоте» (1:2 ОТ) и «Оттаве» (0:3).

«Торонто» победил даже возглавляющий сводную таблицу НХЛ «Виннипег» (6:4) на выезде. И Остон Мэттьюс в той встрече отметился всего лишь одной результативной передачей. Лидер «Мэйпл Лифс» не блещет высокой результативностью в этом сезоне, но это даже хорошо.

Раньше от результативности Мэттьюса зависело практически всё. Если нападающий не забивал, у «Торонто» начинался творческий кризис в атаке. «Мэйпл Лифс» показывали невзрачную невразумительную игру и теряли очки. Теперь они гораздо больше похожи на команду.

Берюбе удалось сплотить «Мэйпл Лифс». Здорово прибавили другие ведущие хоккеисты клуба — Вильям Нюландер, Джон Таварес и Митчелл Марнер. «Торонто» стал крепче и опаснее. Впрочем, разве это проблема для раздухарившегося Александра Овечкина?

Заключить пари на итоговую победу «Вашингтона» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Отличные результаты и приятная глазу командная игра воодушевляют подопечных Спенсера Карбери. Им стал по зубам любой соперник.

«Кэпиталз» пребывают на подъёме. В начале сезона они победили ряд сильных команд дома. Поддержка болельщиков поможет «Вашингтону» обыграть и набравший хороший ход «Торонто». Ждём, что Александр Овечкин вновь порадует результативностью. Нападающий идёт к рекорду, не замечая преград.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 14 ноября 2024 года

«Торонто» окреп. Относительно начала сезона в его игре стало больше порядка и слаженности. Впрочем, клуб ещё не до конца привык к Крэйгу Берюбе. Мэттьюс редко, по собственным меркам, набирает очки. «Вашингтон» стабильнее показывает отменного качества агрессивный командный хоккей. Поддержка болельщиков должна помочь «Кэпиталз» обыграть «Мэйпл Лифс».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.85.