Казахстан — Австрия. Черчесов потерпит фиаско

«Ястребы» с треском провалились в Лиге наций. Даже просто забить у них не получается.

14 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Казахстан — Австрия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 1.29. Успех казахстанцев оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Австрия 14 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Казахстан — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Казахстан — Австрия (14.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 14 ноября запланировано много интересных встреч 5-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Центральный» в Алма-Ате Казахстан примет Австрию. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Расставшись с Магомедом Адиевым, сборная Казахстана сделала несколько шагов назад. Назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера не оказывает на «ястребов» правильного влияния. Они привыкли к агрессивному атакующему стилю игры. У бывшего наставника сборной России другие приоритеты. У него на первом месте дисциплина.

Казахстанцы идут на понижение в Лиге наций. Сначала они сыграли вничью с Норвегией (0:0), разгромно проиграли Словении (0:3) и как раз Австрии (0:4), а затем уступили словенцам (0:1). Черчесов положительно оценил выступление сборной в последней встрече. Ему пришлись по душе геометрия игры подопечных и улучшение сбалансированности.

Проблема в том, что изменения носят косметический характер. Казахстанцы более прагматично оборонялись, но как только получали мяч, то не знали, что с ним дальше делать. У «ястребов» совершенно не получается создавать моменты. Тот факт, что не было забито ни одного мяча в четырёх матчах, не внушает оптимизма.

До кучи ещё и прогремел скандал. Черчесов на послематчевой пресс-конференции пошутил про казахский язык. Его юмор остался непонятым. Тренера оштрафовали. В раздевалке «ястребов» и так не лучшая атмосфера. Инцидент вряд ли окажет на них положительное влияние.

В отличие от Казахстана, сборная Австрии постепенно прогрессирует под руководством Ральфа Рангника. Бывший функционер московского «Локомотива» раскрыл ряд талантов и подобрал наиболее удобную тактику для национальной команды. Для неё перестали существовать авторитеты.

Красно-белые без каких либо проблем прошли отбор на Евро-2024 и здорово выступили на самом турнире. Пробраться дальше 1/8 финала не получилось, но австрийцы оставили после себя очень приятное впечатление. На групповом этапе они победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

Старт в текущем розыгрыше Лиги наций у подопечных Рангника не задался, но после победы над Казахстаном они разгромили Норвегию (5:1). Главными героями встречи стали Марсель Забитцер и Марко Арнаутович. Полузащитник записал на свой счёт две голевые передачи, а нападающий оформил дубль.

Многолетние лидеры сборной Австрии пребывают в отличном тонусе и играют важную роль в системе Рангника. Можно только позавидовать той организационной структуре, которую выстроил немецкий специалист. Он создал прекрасно сбалансированную команду. И в обороне полный порядок, и в нападении с запасом хватает креатива.

Заключить пари на то, что Австрия победит Казахстан и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В последних 16 официальных матчах красно-белые пропустили 17 мячей, хотя в соперниках было много сильных команд.

Ни в одной из пяти очных встреч казахстанцы не сумели забить. Дома они ещё ни разу не проигрывали австрийцам. Однако в нынешнем виде «ястребам» вряд ли удастся навязать борьбу пребывающим на подъёме красно-белым. Не исключено, что подопечные Рангника вновь одержат разгромную победу.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Казахстан — Австрия 14 ноября 2024 года

Сборная Казахстана привыкает к Станиславу Черчесову. Тренеру нужно время на адаптацию. Пока что у него многое не получается. «Ястребы» выглядят беззубо и безыдейно. У австрийцев есть все шансы одержать разгромную или даже крупную победу. У них всё работает как швейцарские часы.

Ставка: Австрия победит и не пропустит за 2.00.