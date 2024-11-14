Португалия — Польша. На Роналду да без Левандовского

Последний месяц осени приближается к экватору, а это значит, что пришла пора клубному футболу отойти на второй план. Встречаем международные игры! В пятницу, 15 ноября, на стадионе «Драгау» в Порту состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Польша. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Португалия — Польша 15 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа сборной Польши оценивается коэффициентом 11.50 — менее 10% вероятности. Ничья идёт за 6.40.

Вместе с тем аналитики ожидают результативную игру от представителей Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Португалия — Польша (15.11.2024)

Сборная Польши находится в печальном положении. Во-первых, занимает третье место в турнирной таблице группы 1 в Лиге А, набрав четыре очка. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка, до выводящего в плей-офф топ-2 не хватает столько же. А третье место не даёт гарантий сохранения прописки в лиге, так как придётся играть в стыках.

Второй момент заключается в том, что исправить ситуацию будет невероятно тяжело. В случае поражения от сборной Португалии поляки точно потеряют шансы на более высокую позицию. Да и ничья едва ли устроит, если учитывать неплохую форму конкурентов. А выиграть у сегодняшних португальцев без своего самого ценного актива они вряд ли смогут.

Недавно в СМИ появилась информацию, что Роберт Левандовски, открывший в этом сезоне в «Барселоне» новое дыхание, не примет участия в ноябрьском сборе из-за травмы спины. Форвард помог сборной Польши вырвать ничью в последнем матче со сборной Хорватии (3:3). Да и в целом ни один тренер не захочет лишаться футболиста такого класса.

Зато это хорошие новости для сборной Португалии. Да, в плей-офф чемпионата Европы летом команда столкнулась с проблемами, но теперь, на групповом этапе Лиги наций, она снова стабильна. Удалось добыть три победы в четырёх матчах при единственной и неожиданной ничьей со сборной Шотландии в последнем туре. Бодрый ход помог забраться на первое место.

Португальцам достаточно не проиграть сборной Польши в предстоящей встрече, и они досрочно квалифицируются в четвертьфинал. Кстати, в прошлый раз они обыграли поляков со счётом 3:1 на выезде. Дома есть все шансы повторить успех. Тем более что один из ключевых игроков атаки — Криштиану Роналду — в строю и вызван на сборы. За четыре тура суммарно капитан забил три гола.

С учётом хорошего хода португальской сборной, а также того, что польская команда лишилась самого ценного актива перед важнейшей игрой, логично ждать доминирующий футбол с принимающей стороны. Тем более что за португальцев будут ещё и трибуны. Победа хозяев с форой (-1.5) на этом фоне выглядит интересно. Альтернатива — хотя бы одна из команд не забьёт. П1 всухую тоже не исключаем.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.74.