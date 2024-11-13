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ЦСКА — Локомотив, прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

ЦСКА — «Локомотив». У ярославского бронепоезда нет тормозов!
Максим Ермаков
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ
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Армейцам не прервать 11-матчевую победную серию железнодорожников.

Пришла очередь армейцев попробовать остановить бронепоезд из Ярославля. 14 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА будет играть с «Локомотивом» на льду «ЦСКА-Арены». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 14 ноября 2024 года

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.51. Шансы москвичей оценили в 2.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.52. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (14.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Илья Воробьёв старается справиться со всеми проблемами ЦСКА. Недавно игра команды вызвала волну недовольства. Армейцы проиграли четыре встречи подряд за пределами основного времени. Но, судя по последним результатам, ситуация выправилась.

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В пяти последних встречах красно-синие одержали четыре победы. Они деклассировали «Амур» (7:0), дожали «Куньлунь» (4:3 ОТ), обыграли нестабильное «Торпедо» (3:1), а в минувшем матче разгромили «Ладу» (4:1), у которой не хватило силёнок бороться с таким опытным клубом. Был на этом отрезке достойный соперник.

Но ему ЦСКА уступил. Речь о московском дерби со «Спартаком», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 1:2. Поэтому всё ещё остаются сомнения в том, что подопечные Ильи Воробьёва действительно пребывают в хорошей форме. Может быть, они просто побеждали аутсайдеров, а сил на равных играть с крепкими клубами КХЛ у них по-прежнему нет.

Красно-синие занимают лишь седьмое место в таблице Западной конференции. Илья Воробьёв пытался построить результативную и агрессивную команду, но получилось не очень. Может быть, и не стоило что-то менять. ЦСКА всегда ассоциировался с надёжной игрой в обороне и лучшими голкиперами.

«Локомотив» просто сметает всех на своём пути. Кажется, что этой команде нет равных в этом сезоне. Она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 48 очками, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Вот так отрыв! Ярославцы проиграли всего лишь 4 из 27 встреч. Причём два поражения потерпели за пределами основного времени.

Нет в этом сезоне надёжнее обороны, чем у команды Игоря Никитина. «Локомотив» пропустил всего лишь 41 шайбу. Алексей Мельничук и Даниил Исаев прекрасно справляются со своей работой на воротах.

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К предстоящему матчу железнодорожники подходят с серией из 11 побед. Невероятно! Игорь Никитин говорит, что команда продолжит добывать победы, не обращая внимания на то, какое место занимает в таблице. Настрой правильный. Нужно не отвлекаться и не витать в иллюзиях, а сконцентрироваться на улучшениях.

Если убрать из внимания победы над аутсайдерами, то можно выделить в победной серии «Локомотива» игры с московским «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барсом» (3:2 Б и 2:1), «Трактором» (5:3) и «Спартаком» (2:0). Умелая атака красно-белых ничего не могла поделать с надёжной защитой ярославского клуба.

Мы даже не сомневаемся, что игра железнодорожников намного лучше, чем армейцев. Пока непонятно, кто может остановить ярославцев и прервать их победную серию. Но точно не ЦСКА, который обыгрывает аутсайдеров, а с равными соперниками не справляется. Подопечные Никитина не то что равный соперник, они превосходят красно-синих. Ставим на победу «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.90.

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