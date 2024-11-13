Франция — Израиль. Кто заменит Мбаппе?

14 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Франция — Израиль. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «трёхцветных» можно с коэффициентом 1.12. Успех сине-белых оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Израиль 14 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Франция — Израиль получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.16. Если не забьют — коэффициент 1.70. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Франция — Израиль (14.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 14 ноября запланировано много интересных встреч 5-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Стад де Франс» померяются силами Франция и Израиль. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

У сборной Франции всё не совсем как обычно. Нет, с результатами всё в порядке. В последних трёх матчах подопечные Дидье Дешама победили Бельгию (2:0 и 2:1), а также разгромили как раз Израиль (4:1). Проблемы у «трёхцветных» на внутренней кухне.

В подавленном состоянии пребывает Килиан Мбаппе. Он много работает, старается изо всех сил, но мечта стать футболистом мадридского «Реала» играет с ним злую шутку. В 16 встречах в составе «сливочных» форвард забил только восемь мячей и отдал две голевые передачи.

На фоне неудач у Мбаппе возник конфликт с Дидье Дешамом. Сообщается, что нападающий может больше не сыграть за сборную при 56-летнем специалисте, приведшем национальную команду к победе на чемпионате мира 2018 года. Сильно ли это ударит по «трёхцветным»?

По именам нападение сборной Франции выглядит мощно. Однако без Мбаппе в атаке у «трёхцветных» пока мало что получается. Дидье Дешам отлично структурировал игру в обороне, но впереди ему нужен лидер, который будет вести за собой. Лучше Килиана с этой задачей никто не справляется.

Впрочем, неплохой потенциал у форварда «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. На клубном уровне нападающий забивает редко, но в последней встрече в составе сборной с Бельгией он оформил дубль. Подспорье ему составляют Усман Дембеле и Брэдли Баркола, также выступающие за «ПСЖ».

Сборная Израиля — удобный соперник для Франции. Она проиграла все четыре матча в Лиге наций. Помимо Франции, сине-белые уступили Бельгии (1:3) и Италии (1:2 и 1:4). Впрочем, несмотря на плохие результаты, команда заслуживает похвалы.

У Израиля очень мало ресурсов. Уровень развития футбола в стране значительно ниже, чем во Франции, Бельгии и Италии. Тем не менее высокий класс соперников не испугал сине-белых. Они показали, что обладают характером и способны дать сдачи.

Сборная Израиля забила во всех четырёх матчах, что вызывает уважение. Пусть сине-белые очень много пропустили из-за открытой манеры игры, зато защитникам и голкиперам соперника пришлось поработать.

Наверняка сборная Израиля доставит французам проблемы и в грядущем матче. Турнирной мотивации у сине-белых нет, но желание как можно лучше выступить с такой сильной сборной всё компенсирует. С настроем всё будет в порядке.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Скорее всего, матч будет проходить так же, как и последняя очная встреча. И результат ожидается похожий.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Франция — Израиль 14 ноября 2024 года

Сборная Франции — явный фаворит. У неё намного лучше комплектация состава и результаты. Дома «трёхцветные» должны победить Израиль не менее уверенно, чем на выезде. Возможно, у сине-белых получится дать отпор и вновь забить. Однако большего от них ждать не стоит.

Ставка: победа Франции и тотал больше 3.5 мяча за 2.06.