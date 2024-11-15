Грузия — Украина. Кварацхелия сдержит Мудрика в Батуми

Последний месяц осени добрался до экватора, а это значит, что пришла пора клубному футболу отойти на второй план. Встречаем международные игры! В субботу, 16 ноября, на стадионе «Батуми Арена» в Батуми состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Украина. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Грузия — Украина 16 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 3.10 (32% вероятности).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от представителей Лиги В. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее же вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Грузия — Украина (16.11.2024)

Сборная Грузии в этом розыгрыше Лиги наций начала за здравие, а продолжает пока не очень хорошо. Победы над сборными Чехии (4:1) и Албании (1:0) сменились поражением от сборной Украины (0:1), а в конце октябрьского международного сбора албанцы вернули долг, выиграв у грузин со счётом 1:0. Теперь ситуация в первой группе Лиги В напряжённая.

С семью очками лидирует чешская национальная команда. Дальше идут грузинская и албанская, набравшие по шесть очков. А замыкает квартет украинская, добывшая всего четыре очка. И всё же за два тура до конца группового этапа каждый из участников сохраняет шансы на повышение. Правда, у кого-то их меньше, у кого-то — больше.

Сборная Украины, конечно, будет играть только на победу в Батуми. В случае поражения она потеряет шансы попасть в Лигу А. А если параллельно ещё и Чехия проиграет Албании, то вообще напрямую вылетит из Лиги В. Вот только и сборной Грузии не помешают три очка. Во-первых, надо исправляться за октябрьский сбор. Во-вторых, надо отомстить за результат в прошлой очной встрече.

Вообще, даже неподготовленному глазу виден прогресс грузинского футбола. Выход в плей-офф чемпионата Европы летом и увеличение количества трансферов игроков в топовые европейские чемпионаты тому подтверждение. А недавно в СМИ появилась информация, что с главным тренером продлили контракт до 2028 года. Это показатель доверия со стороны руководства.

С учётом того, что состав на ноябрь у грузин собран солидный (Хвича Кварацхелия тоже на месте), есть вероятность увидеть хороший матч в их исполнении. Особенно на домашнем стадионе. В прошлом месяце многое получалось, но не хватило результативных действий в атаке. При таких раскладах вполне можно ожидать, что хозяева как минимум не проиграют.

Вместе с тем ждать россыпи голов не приходится ввиду высоких рисков. Вряд ли кто-то из соперников захочет бежать вперёд без оглядки на собственные ворота. У гостей вообще на кону не только путёвка в Лигу А, но и сохранение прописки в Лиге В. Так что проверяем 1Х через тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и Грузия не проиграет за 1.78.