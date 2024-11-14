Экспресс с коэффициентом 7.54: Англия будет мстить Греции, Италия расстроит Бельгию

Сегодня стартует 5-й тур группового этапа Лиги наций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.54.

Прогноз на матч Бельгия — Италия

Сборная Бельгии находится в неприятном положении. За два тура до конца группового этапа команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы, набрав четыре очка. Фактически для сохранения шансов на выход в четвертьфинал бельгийцам необходимо в ближайшем матче победить итальянцев. Вот только последние результаты вселяют разве что неуверенность. Израиль получилось обыграть (3:1), а вот с Францией (0:2 и 1:2) и Италией (2:2) возникли проблемы.

Сборная Италии заслуженно лидирует в квартете. Единственная осечка на отрезке из четырёх туров случилась именно в домашнем матче со сборной Бельгии. Но здесь обязательно надо сказать, что хозяева к концу первого периода вели со счётом 2:0. И если бы не остались в меньшинстве на 38-й минуте, то наверняка довели бы дело до разгрома.

У сборной Италии сейчас всё гораздо лучше, в отличие от сборной Бельгии. А потому максимум, на что могут рассчитывать хозяева, — голы в обе стороны и ничья. Хотя, полагаем, гости могут и победить. Поставим, что итальянцы не проиграют и обе забьют за 2.35.

Прогноз на матч Франция — Израиль

У Франции всё не совсем как обычно. Нет, с результатами всё в порядке. В последних трёх матчах подопечные Дидье Дешама победили Бельгию (2:0 и 2:1), а также разгромили как раз Израиль (4:1). Проблемы у «трёхцветных» на внутренней кухне. Килиан Мбаппе не попал в заявку сборной. Однако по именам нападение сборной Франции выглядит мощно.

Сборная Израиля — удобный соперник для Франции. Она проиграла все четыре матча в Лиге наций. Помимо Франции, сине-белые уступили Бельгии (1:3) и Италии (1:2 и 1:4). Впрочем, несмотря на плохие результаты, команда заслуживает похвалы. У Израиля очень мало ресурсов. Уровень развития футбола в стране значительно ниже, чем во Франции, Бельгии и Италии.

Сборная Франции — явный фаворит. У неё намного лучше комплектация состава и результаты. Дома «трёхцветные» должны победить Израиль не менее уверенно, чем на выезде. Возможно, у сине-белых получится дать отпор и вновь забить. Однако большего от них ждать не стоит. Поставить на победу Франции и тотал больше 3.5 мяча можно за 1.98.

Прогноз на матч Греция — Англия

Сборная Греции демонстрирует невероятную стабильность. За четыре тура в конкурентоспособной группе команда одержала четыре победы с общим счётом 9:1. Греки в шаге от сенсации. Перед ноябрьскими матчами они лидируют, набрав все 12 возможных очков. Для повышения до Лиги А достаточно просто не проиграть сборной Англии в предстоящем домашнем матче.

Английская национальная команда переживает непростой период. Гарет Саутгейт покинул пост после Евро-2024, а назначенный новым главным тренером Томас Тухель сможет приступить к работе только с 2025 года. Так что групповой этап этого цикла Лиги наций предстоит завершить тренеру молодёжки Ли Карсли. С исполняющим обязанности главного тренера англичане дважды обыграли Финляндию (3:1) и пока один раз — Ирландию (2:0), а вот с Грецией оступились (1:2).

Скорее всего, гости в предстоящем матче приберут мяч к своим рукам и будут контролировать игру, пытаясь взломать оборону соперника в позиционных атаках. Хозяевам, конечно, останется только обороняться, но, как мы уже выяснили, с обороной у них порядок. Прогнозируем тотал меньше 2.5 мяча за 1.62.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: Италия не проиграет Бельгии и обе забьют за 2.35.

Ставка 2: победа Франции в игре с Израилем и тотал больше 3.5 мяча за 1.98.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Греция – Англия за 1.62.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.98 Х 1.62 = 7.54.