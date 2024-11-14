Янник Синнер — Даниил Медведев. У россиянина есть стержень

Поддерживаем наших теннисистов на Итоговом турнире АТР. 14 ноября Даниил Медведев будет играть с Янником Синнером в матче группового этапа. Начало – не ранее 22:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Даниил Медведев 14 ноября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.20. Шансы Медведева оценили в 5.00.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.13, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.63. Вероятность победы Синнера со счётом 2:0 оценили в 1.64.

Анализ и прогноз на матч Итогового турнира АТР Янник Синнер — Даниил Медведев (14.11.2024)

Пропустив «Мастерс» в Париже, Янник подошёл к Итоговому турниру АТР со свежими силами, получив дополнительный отдых. Похоже, что это принесло свои плоды. Теннисистам и правда нужно почаще брать передышку.

Итальянец практически гарантировал себе участие в плей-офф, но для этого ему необходимо, чтобы де Минор победил Фрица. Либо же Синнеру нужно побеждать Медведева в предстоящей встрече, чтобы отбросить все сомнения.

Оба предыдущих матча первая ракетка мира выиграл. Сначала он победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. Затем Синнер одолел американца Тейлора Фрица – 6:4, 6:4. Впечатляет, что итальянец не отдал даже одного сета этим соперникам. Настолько убедительной была его игра.

Может смущать только всего два выигранных брейка во встрече с Фрицем, но ведь этого было достаточно для общей победы.

Медведев, в отличие от Янника, не отдыхал и принял участие в «Мастерсе» в Париже. Хотя и выбыл уже после первого матча. Он уступил Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7). Первую встречу группового этапа Итогового турнира Даниил проиграл Тейлору Фрицу (4:6, 3:6). После матча россиянин отметил, что находится в подавленном настроении и чувствует усталость.

Однако уже в следующей игре с Алексом де Минором этого не было заметно. Медведев нашёл в себе силы и мотивацию, чтобы обыграть австралийского теннисиста – 6:2, 6:4. Счёт говорит сам за себя. Преимущество было комфортным ещё в первом сете. Хотя соперник был совсем непростым.

Для выхода в плей-офф Медведеву нужна только победа. Смотреть на результат другого матча – бессмысленно. Нужно думать о своей репутации. Очные встречи с Синнером – головная боль для Даниила. В этом году россиянин играл с итальянцем шесть раз. Одержал только одну победу.

Случилось это на «Уимблдоне». Медведев победил Синнера в очень упорном матче со счётом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. Из пяти поражений Даниил уступил Яннику трижды всухую по сетам. Предматчевая ситуация явно складывается не в сторону россиянина. Ему нужно взять откуда-то силы на победу во встрече с настолько крутым соперником.

На этом Итоговом турнире АТР ещё не было такой ситуации, когда оба теннисиста выигрывали бы по сету. В предстоящей игре мы вправе ожидать, что это случится. Янник Синнер выглядит слишком уверенным, он явно в отличной форме и желает взять трофей. Даниилу Медведеву некуда деваться, он загнан в угол, а характер у россиянина точно имеется. Поэтому он будет очень опасен. Прогнозируем, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.70.

Ставка: оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.70.