Парагвай — Аргентина. Месси великолепен даже на закате карьеры

15 ноября состоится матч 11-го тура квалификации ЧМ-2026 Парагвай — Аргентина. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех парагвайцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Парагвай — Аргентина 15 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Парагвай — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура отбора ЧМ-2026 Парагвай — Аргентина (15.11.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе всё внимание сконцентрировано на Лиге наций, в Южной Америке вовсю идёт квалификация на ЧМ-2026. 15 ноября состоятся три встречи 11-го тура. В одной из них Парагвай примет Аргентину. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

Сборная Парагвая расположилась на шестой строчке в турнирной таблице отборочного турнира на ЧМ-2026. Отрыв от идущей на восьмом месте Венесуэлы небольшой — два очка. Дополнительной мотивации Густаво Альфаро искать не нужно.

В последних четырёх встречах его подопечные добыли отличные, по собственным меркам, результаты. Они сыграли вничью с Уругваем (0:0) и «Эквадором» (0:0), сенсационно победили Бразилию (1:0) и одолели Венесуэлу (2:1).

Парагвайцы исправляются за крайне неудачное выступление на Кубке Америки, а также за не лучший старт в квалификации на ЧМ-2026. Прагматичная тактика Альфаро — ключевая формула успеха. Всего лишь один пропущенный мяч во встречах с сильными соперниками — впечатляет.

Немаловажную роль в системе Альфаро играют бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо и выступающий за московское «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Они прекрасно выполняют установки тренера. Забить красно-белым становится очень сложной задачей.

Впрочем, для сборной Аргентины парагвайцы не видятся сложным или неудобным соперником. Действующий чемпион мира держит планку. Бело-голубые выиграли Кубок Америки и на всех парах идут к выходу в финальный раунд ЧМ-2026 с первого места.

Аргентинцы выиграли 7 из 10 матчей квалификации на турнир с общим счётом 17:1. Уступили они Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2), вничью сыграли с Венесуэлой (1:1). Потеря очков — редкое явление для подопечных Лионеля Скалони. Обычно они выигрывают со счётом 1:0 или 2:0.

Такая уж тактика у Скалони. Он предпочитает использовать схему с уклоном в защиту. Пусть голов сине-белые забивают немного, зато они стабильно добывают победы. Сборная Аргентины проиграла всего лишь 3 из 66 последних официальных матчей. Ничьих очень мало.

Продолжает вести за собой национальную команду и восхищать результативностью Лионель Месси. В семи матчах квалификации на ЧМ-2026 обладатель восьми «Золотых мячей» забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Он вдохновляет сокомандников своим примером.

На клубном уровне сезон для Месси уже закончился. «Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС на ранней стадии. Однако нападающий не сильно расстроился по этому поводу. Он видит успешное продолжение проекта «цапель» и хочет побеждать во всех турнирах на закате своей карьеры.

Заключить пари на то, что Аргентина обыграет Парагвай и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Разница в классе между командами очень большая. У красно-белых есть характер, но бело-голубые гораздо стабильнее и сильнее.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Парагвай — Аргентина 15 ноября 2024 года

Сборная Парагвая в последнее время неплохо прибавила. У неё есть потенциал для того, чтобы навязать борьбу действующему чемпиону мира. Однако за очки у красно-белых вряд ли получится зацепиться. Тактика Скалони слишком хорошо проработана. Зачастую аргентинцы доминируют и уверенно побеждают таких соперников на классе.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.