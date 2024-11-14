Дания — Испания. Де ла Фуэнте построил неприступную крепость

У тренера «Красной фурии» есть ответы на все вопросы.

15 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Дания — Испания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.84. Успех датчан оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Испания 15 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.65. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Дания — Испания (15.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 15 ноября запланировано много интересных встреч 5-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами Дания и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Во встрече 3-го тура Испания обыграла Данию со счётом 1:0. Происходившее в игре не соответствует цифрам на табло. Подопечные Луиса де ла Фуэнте доминировали на всех участках поля на протяжении всех 90 минут. Они забили бы куда больше, если бы не отличная игра Каспера Шмейхеля.

Сын бывшего легендарного голкипера Петера Шмейхеля совершил много сейвов, но в концовке допустил результативную ошибку. Ему не удалось парировать удар Мартина Субименди. Мяч проскользнул через руки голкипера. Ещё были хорошие возможности забить у Альваро Мораты и Ламина Ямаля, но их подвела реализация.

Молодой суперзвезде «Барселоны» датчане старались нанести травму изо всех сил, били по ногам. Им удалось достичь своей корыстной цели. 17-летний нападающий получил повреждение и покинул поле в компенсированное ко второму тайму время.

Ямаль быстро восстановился, но в недавнем матче с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов получил новую травму. По предварительным данным, он пропустит две-три недели. Для Луиса де ла Фуэнте это, мягко говоря, неприятная потеря, которую будет сложно компенсировать.

Впрочем, сколько уже раз де ла Фуэнте доказывал, что является профессионалом с большой буквы? Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций и Евро-2024. Даже казавшиеся очень опрометчивыми решения специалиста, как, например, вызов в сборную Хоселу, в итоге приносили огромную пользу.

Де ла Фуэнте поставил «Красной фурии» отменного качества доминирующий футбол. После игры с Данией она разгромила Сербию (3:0). Испанцы позволили сопернику нанести только три удара, сами нанесли в 10 раз больше. На позиции Ламина Ямаля тренер выпустил Микеля Оярсабаля. Результативными действиями 27-летний игрок не отметился, но он здорово развивал атаки и создавал остроту.

Датчане, в свою очередь, после встречи с Испанией сыграли вничью со Швейцарией (2:2). Уход Каспера Юльманна в отставку отбросил «алую гвардию» на несколько шагов назад. Однако специалист принял это решение, думая о будущем, осознавая, что национальной команде нужны новые идеи.

Во встрече со Швейцарией они промелькнули. Второй гол датчан получился очень красивым. Они классно вышли из обороны и филигранно разобрались в заключительной стадии атаки. Гол забил многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен. Также он записал на свой счёт результативную передачу.

Хитрость и интеллект Эриксена — одна из наибольших опасностей, которую представляет для Испании «алая гвардия». Однако несмотря и на то, что встреча состоится в Копенгагене, «Красная фурия» видится фаворитом. Скорее всего, игра будет проходить полностью под её диктовку. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Испанцы ушли в развитии далеко вперёд. Травмы ведущих игроков — это не то, что покоробит игру подопечных Луиса де ла Фуэнте. Опытный специалист найдёт пребывающим в лазарете футболистам качественные замены. На результат отсутствие Ламина Ямаля никак не повлияет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Дания — Испания 15 ноября 2024 года

Дания начинает черпать новые идеи, но до Испании ей ещё очень далеко. «Красная фурия» на совершенно другом уровне. Она беспрерывно доминировала в последней очной встрече и вряд ли что либо позволит создать «алой гвардии» в грядущей. Луис де ла Фуэнте построил неприступную крепость.

Ставка: победа Испании за 1.84.