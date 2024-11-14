Шотландия — Хорватия. Модрич и Мактоминей заставят трибуны реветь

15 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Шотландия — Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.20. Успех шотландцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Шотландия — Хорватия 15 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Шотландия — Хорватия (15.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 15 ноября запланировано много интересных встреч 5-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго померяются силами Шотландия и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Шотландии удивила мир, прекрасно выступив в квалификации на Евро-2024. В финальном раунде турнира «тартановая армия» выступила неудачно, и чёрная полоса тянется до сих пор. Команда расположилась на последней строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций.

Шотландцы уступили Польше (2:3), Португалии (1:2) и Хорватии (1:2), а также сыграли с португальцами вничью — 0:0. Судя по всему, всплеск в отборе на Евро-2024 был лишь разовой акцией, спровоцированной запредельным настроем квалифицироваться на турнир.

Бо́льшая часть того, что прекрасно работало у Стива Кларка в отборе на Евро-2024, перестало функционировать. Больше не забивает так много Скотт Мактоминей, стало меньше крепости в защите, ухудшилось владение мячом, стало меньше креативности и слаженности.

В последней игре подопечные Кларка не потерпели поражение в основном из-за неудачной игры Португалии. Бернарду Силва в послематчевом интервью отметил, что его команда не проявляла интенсивность и не создавала моменты, когда были возможности забегать за спину сопернику.

Хорватия более стабильно идёт по дистанции. Она показывает наличие характера в каждом турнире. Казалось бы, многолетние лидеры сборной уже не так быстры и техничны как раньше. Тем не менее они продолжают оказывать огромное влияние на игру и результаты.

Ведёт за собой национальную команду Лука Модрич. Он забил очень красивый гол со штрафного во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:0). В последней игре «шашечные» сыграли вничью с поляками (3:3), хотя уже на 26-й минуте вели — 3:1.

Два гола полякам на двоих соорудили Мартин Батурина и Петар Сучич (обоим по 21 году). Забитые ими мячи получились на загляденье. У полузащитников прекрасная «химия». Они понимают друг друга с полуслова. Дополняется это отличной техникой и скоростью. До чего же внешне легко были обыграны защитники соперника.

Подрастают хорошие преемники Модричу. Единственное — что-то в последнее время оборона сборной Хорватии плоховато справляется со своей работой. Не в последнюю очередь это связано с переходом Златко Далича на более атакующую схему игры — с тремя защитниками.

Предстоящий матч ещё и пропустит из-за дисквалификации основной голкипер Хорватии Доминик Ливакович. Он схлопотал красную карточку в последней встрече с Польшей. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.96.

Ливакович не только регулярно восхищает потрясающими спасениями, но и отменно руководит защитой. Даже если Далич в этот раз решит использовать тактику с акцентом на оборону, это вряд ли поможет избежать большого количества пропущенных мячей.

Относительно квалификации на Евро-2024 игра шотландцев стала хуже. И всё же списывать их со счетов нельзя. Дома «тартановая армия» гораздо опаснее, чем на выезде. Поддержка родных болельщиков её здорово воодушевляет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Шотландия — Хорватия 15 ноября 2024 года

У Шотландии и Хорватии есть запас крепости в защите, но в последнее время они пропускают частенько. И в то же время у команд неплохо обстоят дела с результативностью. У «тартановой армии» может вновь раззабиваться Скотт Мактоминей. У Хорватии могут отличиться как многолетние лидеры, так и молодёжь.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.