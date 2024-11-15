Эти сборные занимают первые места в группах и сегодня одержат победы.

Экспресс с коэффициентом 6.53: не сомневайтесь в Португалии и Испании

Сегодня нас ждёт продолжение 5-го тура группового этапа Лиги наций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.53.

Прогноз на матч Дания — Испания

Во встрече 3-го тура Испания обыграла Данию со счётом 1:0. Происходившее в игре не соответствует цифрам на табло. Подопечные Луиса де ла Фуэнте доминировали на всех участках поля на протяжении всех 90 минут. Они забили бы куда больше, если бы не отличная игра Каспера Шмейхеля.

Луис де ла Фуэнте поставил «Красной фурии» отменного качества доминирующий футбол. После игры с Данией она разгромила Сербию (3:0). Испанцы позволили сопернику нанести только три удара, сами нанесли в 10 раз больше.

Датчане, в свою очередь, после встречи с Испанией сыграли вничью со Швейцарией (2:2). Уход Каспера Юльманна в отставку отбросил «алую гвардию» на несколько шагов назад. Однако специалист принял это решение, думая о будущем, осознавая, что национальной команде нужны новые идеи.

«Красная фурия» на совершенно другом уровне. Она беспрерывно доминировала в последней очной встрече и вряд ли что-либо позволит создать «алой гвардии» в грядущей. Поставим на победу Испании за 1.97.

Прогноз на матч Португалия — Польша

Сборная Польши находится в печальном положении. Во-первых, занимает третье место в турнирной таблице группы 1 в Лиге А, набрав четыре очка. Второй момент заключается в том, что исправить ситуацию будет невероятно тяжело. В случае поражения от сборной Португалии поляки точно потеряют шансы на более высокую позицию.

Недавно в СМИ появилась информацию, что Роберт Левандовски, открывший в этом сезоне в «Барселоне» новое дыхание, не примет участия в ноябрьском сборе из-за травмы спины. Форвард помог сборной Польши вырвать ничью в последнем матче со сборной Хорватии (3:3). Да и в целом ни один тренер не захочет лишаться футболиста такого класса.

Зато это хорошие новости для сборной Португалии. Да, в плей-офф чемпионата Европы летом команда столкнулась с проблемами, но теперь, на групповом этапе Лиги наций, она снова стабильна. Удалось добыть три победы в четырёх матчах при единственной и неожиданной ничьей со сборной Шотландии в последнем туре. Бодрый ход помог забраться на первое место.

С учётом хорошего хода португальской сборной, а также того, что польская команда лишилась самого ценного актива перед важнейшей игрой, логично ждать доминирующий футбол с принимающей стороны. Победа хозяев с форой (-1.5) за 1.70.

Прогноз на матч Шотландия — Хорватия

Сборная Шотландии расположилась на последней строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций. Шотландцы уступили Польше (2:3), Португалии (1:2) и Хорватии (1:2), а также сыграли с португальцами вничью — 0:0. Судя по всему, всплеск в отборе на Евро-2024 был лишь разовой акцией, спровоцированной запредельным настроем квалифицироваться на турнир.

Хорватия более стабильно идёт по дистанции. Она показывает наличие характера в каждом турнире. Казалось бы, многолетние лидеры сборной уже не так быстры и техничны как раньше. Тем не менее они продолжают оказывать огромное влияние на игру и результаты. Ведёт за собой команду Лука Модрич. Он забил красивый гол со штрафного во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:0). В последней игре «шашечные» сыграли вничью с поляками (3:3), хотя уже на 26-й минуте вели — 3:1.

У Шотландии и Хорватии есть запас крепости в защите, но в последнее время они пропускают частенько. И в то же время у команд неплохо обстоят дела с результативностью. У «тартановой армии» может вновь раззабиваться Скотт Мактоминей. У Хорватии могут отличиться как многолетние лидеры, так и молодёжь. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Испании в матче с Данией за 1.97.

Ставка 2: победа Португалии с форой (-1.5) в игре с Польшей за 1.70.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче Шотландия – Хорватия за 1.95.

Общий коэффициент: 1.97 Х 1.70 Х 1.95 = 6.53.