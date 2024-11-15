Уругвай — Колумбия. «Кофейщики» продлят безвыигрышную серию Бьелсы

16 ноября состоится матч 11-го тура квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уругвайцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех колумбийцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Уругвай — Колумбия 16 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Уругвай — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура отбора ЧМ-2026 Уругвай — Колумбия (16.11.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе всё внимание сконцентрировано на Лиге наций, в Южной Америке вовсю идёт квалификация на ЧМ-2026. 16 ноября состоятся две встречи 11-го тура. В одной из них померяются силами Уругвай и Колумбия.

Уверенный старт в квалификации на ЧМ-2026 внушил уверенность в том, что Марсело Бьелса — идеальный тренер для сборной Уругвая. При нём очень здорово прибавили как молодые футболисты, так и лидеры. Особенно здорово смотрелся Дарвин Нуньес. Он источал уверенность и забивал.

Начала трещать по швам иллюзия о способном бороться за золотые медали Уругвае на Кубке Америки. Подопечные Бьелсы с трудом прошли испытывающую серьёзные проблемы Бразилию 0:0 (4:2 пен.), бездарно уступили как раз Колумбии (0:1) и еле-еле победили в матче за третье место Канаду 2:2 (4:3 пен.).

Примечательно, что большую часть встречи с колумбийцами небесно-голубые провели в большинстве. Однако даже численное преимущество не помогло уругвайцам подобрать ключ к воротам соперника. В концовке они могли пропустить ещё несколько мячей из-за простых ошибок.

А ведь начинался матч для Уругвая неплохо. Он создавал один момент за другим. Всё загубил Дарвин Нуньес. Нападающий постоянно транжирит моменты и на клубном уровне. Он очень здорово открывается, обыгрывает, развивает атаки и прессингует, но как только дело касается завершения — всё идёт насмарку.

Ключевую роль в победе над Уругваем сыграл Хамес Родригес. Он выполнил точную подачу с углового, которую замкнул Хефферсон Лерма. По итогам турнира бывший полузащитник мадридского «Реала» был признан лучшим игроком. В шести матчах он забил один гол и отдал шесть результативных передач.

После Кубка Америки Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» и присоединился к «Райо Вальекано». В новом клубе у полузащитника не заладилось, но это никак не отразилось на качестве его выступлений за «кофейщиков». Хамес продолжает вести сборную за собой.

У Родригеса отменное взаимопонимание с партнёрами по национальной команде, в частности с выступающими за «Краснодар» Кевином Кастаньо и Джоном Кордобой. Оба проводят отличный сезон. Во многом благодаря их стараниям «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Колумбийцы расположились на второй строчке в турнирной таблице квалификации на ЧМ-2026. Отрыв от идущих следом уругвайцев составляет три очка. Заключить пари на то, что «кофейщики» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

После Кубка Америки небесно-голубые совсем раскисли. В последних четырёх встречах отбора на ЧМ-2026 они сыграли вничью с Парагваем (0:0), Венесуэлой (0:0) и Эквадором (0:0), а также уступили Перу (0:1). В основное время уругвайцы не могут выиграть уже семь встреч кряду.

Сборная Колумбии проиграла только 2 из 33 последних матчей во всех официальных турнирах. За редким исключением, кофейщикам не удаётся забить больше одного-двух мячей. Главное оружие Нестора Лоренсо — надёжнейшая игра подопечных в обороне. Они с особым пристрастием отбирают мяч и блокируют удары.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Уругвай — Колумбия 16 ноября 2024 года

Сборная Уругвая утратила победный настрой. Как бы не старался Бьелса, команда упускает голевые моменты. У неё беда с реализацией. Маловероятно, что у небесно-голубых получится забить слаженно обороняющимся колумбийцам. «Кофейщики» стабильно добывают отличные результаты за счёт отличной сбалансированности и наличия волевых качеств.

Ставка: Колумбия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.