«Колорадо» — «Вашингтон». Овечкин обожает голы

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.07. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 16 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» (16.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На 16 ноября запланировано шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере померяются силами «Колорадо» и «Вашингтон». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

«Колорадо» стремительно навёрстывает упущенное в начале сезона. Он проиграл только 4 из 13 последних матчей. Вернул былые кондиции Александр Георгиев, которого нещадно критиковали за большое количество пропущенных шайб. Россиянин больше не в числе худших.

Не исключено, что на 28-летнего голкипера оказало положительное влияние возвращение соотечественника — Валерия Ничушкина. Нападающий пока что не может принимать участие в официальных матчах, но уже вовсю тренируется с командой.

Ещё недавно оправился от травмы Арттури Лехконен. Он принял участие в пяти играх, в которых забросил три шайбы и отдал столько же голевых пасов. В последней встрече с «Лос-Анджелесом» (4:2) нападающий составил прекрасное подспорье Натану Маккиннону и Микко Рантанену.

Рантанен оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Маккиннон записал на свой счёт три голевых паса. Канадский форвард первым в сезоне набрал 30 очков. Он повторил клубное достижение Джо Сакика по скорости достижения этой отметки. Нападающему потребовалось для этого 16 матчей.

«Эвеланш» смотрятся устрашающе, но «Вашингтон» их не боится. Текущий сезон складывается для подопечных Спенсера Карбери просто отлично. В хоккее «столичных» отчётливо видны тренерская мысль и слаженность. Они здорово убегают в контратаки и создают очень много моментов.

Плохо, что временами «Кэпиталз» подводит завершение. Если бы они чаще реализовывали голевые моменты, то, наверное, вообще шли бы без поражений. «Кэпиталз» проиграли 5 из 15 матчей. В последней встрече они уступили «Торонто» (3:4 ОТ), хотя к 55-й минуте вели 3:1.

Вновь порадовал результативностью Александр Овечкин. Он записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Алексей Протас. Между белорусским форвардом, россиянином и Диланом Строумом отличное взаимопонимание. Они не оставляют шансов защите соперников.

Овечкину очень нравится играть в одном звене с Протасом и Строумом. В последних восьми матчах капитан «Вашингтона» забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Практически все очки были набраны россиянином совместно с белорусским и канадским нападающими.

Великая погоня продолжается. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, Овечкину осталось забросить 32 шайбы. Александр пребывает в отличной форме и настроении. В последнее время не всё получается, но у россиянина несгибаемый характер. Усердием он возьмёт своё.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. В последнее время в игре «Колорадо» стало больше порядка, голкиперы меньше пропускают. Однако «Вашингтон» способен найти лазейки.

В то же время у «Эвеланш» очень мощное нападение. Кейл Макар, Натан Маккиннон и Микко Рантанен набирают очень много очков. А теперь им помогает ещё и Арттури Лехконен. Ждём, что грядущий матч порадует изобилием заброшенных шайб.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 16 ноября 2024 года

«Колорадо» нашёл свою игру, но «Вашингтон» может вскрыть завуалированные проблемы «Эвеланш». «Столичные» показывают приятный глазу атакующий хоккей и много забивают, даже несмотря на проблемы с завершением. Заброшенных шайб ожидается много. Нападающие у обеих команд очень техничные.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.