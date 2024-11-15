Когда Майк Тайсон откусил ухо Холифилду, Джейк Пол был ещё в пелёнках. Фаворит очевиден?

В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном. Начало – не ранее 6:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Пола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.68. Шансы Тайсона оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.75.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 7.5 раунда принимают за 2.25. Поставить на тотал меньше 7.5 раунда можно за 1.57.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается.

Прогноз на бой Джейк Пол – Майк Тайсон (16.11.2024)

Железный Майк возвращается в ринг, но зачем? Такому легендарному боксёру, о котором слышал абсолютно каждый, не нужно поднимать собственный рейтинг. Никто не забыл его невероятных поединков. Многие пересматривают их с наслаждением по сегодняшний день.

Неужели Тайсон хочет доказать всему миру, что возраст не имеет никакого значения? Немало возрастных спортсменов возобновляли свою карьеру, чтобы посоревноваться с более молодыми. Доказать самому себе, что ты ещё не стар и на что-то способен – это тоже важно.

Поэтому почти все говорят именно о разнице в возрасте между боксёрами. Полу – 27 лет, а Тайсону – 58. Только вдумайтесь – разница между ними в 31 год! В 1997-м году, когда Железный Майк откусил Холифилду ухо, Джейку не исполнилось даже года. Это невероятно!

Джейк Пол не пытается стать боксёром, но ему нравится делать шоу, выходить в ринг и ощущать себя львом. В качестве соперников богатый видеоблогер выбирает подходящих соперников. Хотя один раз он ошибся, когда вышел на бой с младшим братом Тайсона Фьюри – Томми. Полу банально не хватило боксёрской техники, чтобы противостоять такому же молодому спортсмену.

В остальном можно выделить победы Джейка над Тайроном Вудли, Беном Аскреном, Нейтом Диазом, Андерсоном Силвой – бывшими бойцами UFC. Пол слишком много говорит, однако настоящей конкуренции в боксе почти не испытывал. Да, на его стороне скорость, он хороший панчер, основами техники бокса владеет, но не в совершенстве. Можно отметить его хороший джеб и правый оверхенд.

Джейк владеет хитрыми комбинационными ударами, вкладывает в них весь свой вес, а он габаритный спортсмен. Пол постарается не позволять Тайсону идти на сближение. Откровенно говоря, у блогера неплохо получается держать своих соперников на дистанции.

Майк – гений бокса. В свои лучшие годы он был величайшим панчером, в его арсенале было громадное количество мощнейших комбинаций. Попасть по Тайсону было непросто. Его быстрые движения головой вводили соперников в замешательство и не позволяли нанести серьёзный урон.

Железный Майк почти наверняка будет пробовать максимально сблизиться с высоким Полом, чтобы «взорвать» его голову массивными ударами. На тренировках Тайсон показал невероятную скорость. Можно посмотреть видеоролики, которые появлялись чуть ли не каждый день.

Плюс впечатляет физическая форма Майка. Он выглядит по-настоящему устрашающе. В 2020-м году, когда Тайсон провёл показательный поединок с Роем Джонсом, он был не в такой внушающей форме. Да и готовился к бою не настолько серьёзно. Поэтому есть сомнения, что поединок Железного Майка и Проблемного ребёнка будет выставочным.

Страсти кипят по-настоящему, сами бойцы раскручивают бой как только это возможно делать. На битве взглядов Тайсон отвесил мощного леща Полу, который начал изображать, будто даже не почувствовал силы Майка.

Существует два варианта. Один для тех, кто считает, что поединок получится выставочным. В таком случае наиболее вероятна ничья. Но мы склоняемся к тому, что увидим по-настоящему красивый бой, который отложится в памяти. Предлагаем поставить на то, что Тайсон отправит Пола в нокаут за 4.30. Пора бы блогеру указать на его место. Бой с Железным Майком – это не драки с бывшими бойцами UFC.

Ставка: победа Тайсона нокаутом за 4.30.