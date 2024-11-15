Нидерланды — Венгрия. Росси снова насолит Куману

16 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Венгрия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.41. Успех венгров оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Венгрия 16 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Венгрия (16.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 16 ноября запланировано много интересных встреч 5-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме Нидерланды примут Венгрию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Нидерландов не может похвастаться стабильностью после назначения Рональда Кумана на должность главного тренера. Чаще всего она на классе побеждает андердогов, но показывает совсем невзрачную игру с равными по силами командами.

В Лиге наций нидерландцы победили пока что только Боснию и Герцеговину (5:2). Затем они сыграли вничью с Германией (2:2) и как раз с Венгрией (1:1), а также беспомощно уступили немцам (0:1). В последней встрече подопечные Кумана нанесли всего лишь три удара, и только один из них пришёлся в створ.

Странно, что «оранжевые» не пропустили больше. У Кумана плохо получается организовывать игру команды в обороне. Даже во встречах с явными аутсайдерами нидерландцы позволяют создавать моменты у своих ворот. А ведь казалось бы, защита у сборной звёздная.

Вот и во встрече с Венгрией оборона сборной Нидерландов несколько раз жёстко провалилась. Не нарушь Вирджил ван Дейк правила на вторую жёлтую карточку в концовке, «оранжевые» могли бы пропустить второй мяч и потерпеть поражение. Соперник выбегал с голкипером один на один.

Сборная Венгрии вообще очень здорово прибавила за последние несколько лет. Сколько уже аплодисментов и хвалебных высказываний сорвал Марко Росси. Итальянский специалист превратил «волшебных мадьяр» в очень неудобного соперника, который не признаёт авторитетов.

Венгры не потерпели ни одного поражения в квалификации на Евро-2024. На самом турнире они выступили не лучшим образом. Отчасти из-за того, что попалась сложная группа. Теперь подопечные Марко Росси наводят шороху в Лиге наций. Их ни в коем случае нельзя недооценивать.

Росси поставил венграм очень классный контратакующий футбол. Сборной не нужно создавать много моментов для того, чтобы забить. Ей достаточно одной, но очень здорово выверенной возможности. «Волшебные мадьяры» обязательно воспользуются шансом. Они не забили только в 4 из 15 последних официальных игр.

Казалось бы, у Венгрии совсем мало ресурсов. Из известных футболистов в её составе можно отметить разве что защитника «Лейпцига» Вилли Орбана, хавбека «Ливерпуля» Доминика Собослаи и нападающего «Фрайбурга» Роланда Шаллаи. Однако Росси верит в каждого.

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Несмотря на то что предыдущая игра проходила в Венгрии, нидерландцы чаще владели инициативой и должны были забить больше. Они упустили много голевых моментов. В этот раз удача может оказаться на стороне Кумана.

У нидерландцев заметное превосходство в классе. Плюс будет поддержка родных трибун. Только вот проблемы оборонительного характера не внушают уверенности в том, что «оранжевые» смогут победить обладающих невероятным характером и силой воли «волшебных мадьяр». Возможно, снова будет ничья.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Венгрия 16 ноября 2024 года

Нидерландцы сильнее, но у них есть уязвимые места, которыми венгры не преминут воспользоваться. Рональду Куману нужно лучше проработать игру сборной в защите и найти способ улучшить завершение. Марко Росси же необходимо разве что продолжать в этом духе. Его подопечные часто радуют болельщиков сенсациями.

Ставка: обе забьют за 1.84.