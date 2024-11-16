Экспресс с коэффициентом 6.22: сборная Украины рискует, Германия теряет самоуверенность

У жёлто-синих плохи дела, а немцы не так агрессивны в атаке, как раньше.

Продолжаем наблюдать за матчами 5-го тура группового этапа Лиги наций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.22.

Прогноз на матч Грузия — Украина

Сборная Грузии в этом розыгрыше Лиги наций начала за здравие, а продолжает пока не очень хорошо. Победы над сборными Чехии (4:1) и Албании (1:0) сменились поражением от сборной Украины (0:1), а в конце октябрьского международного сбора албанцы вернули долг, выиграв у грузин со счётом 1:0. Теперь ситуация в первой группе Лиги В напряжённая.

Сборная Украины, конечно, будет играть только на победу в Батуми. В случае поражения она потеряет шансы попасть в Лигу А. А если параллельно ещё и Чехия проиграет Албании, то вообще напрямую вылетит из Лиги В. Вот только и сборной Грузии не помешают три очка. Во-первых, надо исправляться за октябрьский сбор. Во-вторых, надо отомстить за результат в прошлой очной встрече.

С учётом того, что состав на ноябрь у грузин собран солидный (Хвича Кварацхелия тоже на месте), есть вероятность увидеть хороший матч в их исполнении. Особенно на домашнем стадионе. При таких раскладах можно ожидать, что хозяева не проиграют. Ждать россыпи голов не приходится ввиду высоких рисков. Вряд ли кто-то из соперников захочет бежать вперёд без оглядки на собственные ворота. Ставки, что Грузия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча принимают за 1.75.

Прогноз на матч Германия – Босния и Герцеговина

Сборная Германии может быть довольна. За четыре тура группового этапа Лиги наций она набрала 10 из 12 возможных очков и досрочно застолбила себе место в плей-офф соревнования. Зато можно теперь вовсю экспериментировать, и это хорошие новости для бундестим. Дело в том, что Юлиан Нагельсман недавно заявил о проблемах с составом.

Кроме того, не стоит забывать о потерях во вратарской линии. Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии, а у Марка-Андре тер Штегена серьёзная травма. Конечно, сменщики тоже приличные, но разницу в опыте выступлений на международной арене недооценивать не стоит. А это всё повышает шансы соперника если не на сенсацию, то хотя бы на борьбу.

Неплохой в прошлом игрок Сергей Барбарез на тренерском поприще Боснии и Герцеговины делает только первые шаги. В Лиге наций начали боснийцы под его руководством с неприятных 2:5 от сборной Нидерландов. Но после они соперникам подобного не позволяли — 0:0 и 0:2 с Венгрией и 1:2 с Германией. Несмотря на то, что немцы на этот раз выступят на домашнем поле, их разгромной победы мы бы ждать не стали. Поставим на победу боснийцев с форой (+2.5) за 1.90.

Прогноз на матч Нидерланды — Венгрия

Сборная Нидерландов не может похвастаться стабильностью после назначения Рональда Кумана на должность главного тренера. В Лиге наций «оранжевые» победили пока что только Боснию и Герцеговину (5:2). Затем они сыграли вничью с Германией (2:2) и как раз с Венгрией (1:1), а также беспомощно уступили немцам (0:1).

Сборная Венгрии вообще очень здорово прибавила за последние несколько лет. Сколько уже аплодисментов и хвалебных высказываний сорвал Марко Росси. Он поставил венграм классный контратакующий футбол. Сборной не нужно создавать много моментов для того, чтобы забить. Ей достаточно одной, но очень здорово выверенной возможности. «Волшебные мадьяры» обязательно воспользуются шансом. Они не забили только в 4 из 15 последних официальных игр.

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Несмотря на то что предыдущая игра проходила в Венгрии, нидерландцы чаще владели инициативой и должны были забить больше. Они упустили много голевых моментов. В этот раз удача может оказаться на стороне Кумана.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: Грузия не проиграет Украине и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: победа Боснии и Герцеговины с форой (+2.5) в игре с Германией за 1.90.

Ставка 3: обе забьют в матче Нидерланды – Венгрия за 1.87.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.90 Х 1.87 = 6.22.