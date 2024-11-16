«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Кучеров и Василевский выбрались из чёрной полосы

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 17 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (17.11.2024)

На 17 ноября запланировано множество матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Амали-Арена» померяются силами местная «Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

После четырёх поражений подряд «Тампа-Бэй» разгромила возглавляющий сводную таблицу НХЛ «Виннипег» (4:1). Первой звездой встречи был признан Андрей Василевский. Он совершил 23 сейва. Победа стала для российского голкипера 300-й в НХЛ. Он вошёл в историю.

Василевский установил рекорд лиги по скорости достижения 300 побед, да ещё и за один клуб. Для этого ему потребовалось всего лишь 490 матчей. Андрей очень надёжен и часто восхищает публику умопомрачительными спасениями. И тем не менее всё равно что-то постоянно идёт не так.

Никита Кучеров в 15 матчах забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач. Джейк Гюнцель очень здорово вписался в команду. Он набрал уже 15 (7+8) очков. Как при этом и надёжной игре Василевского можно объяснить то, что «Лайтнинг» идут только на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона?

Гениальные пасы Кучерова стабильно находят адресатов и превращаются в заброшенные шайбы. Вместе с Василевским он изо всех сил тащит команду, но стабильность в результатах «Тампа-Бэй» отсутствует. Время от времени она много пропускает и проигрывает.

«Нью-Джерси» смотрится гораздо стабильнее, чем «Тампа-Бэй». Клуб возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. В последних девяти матчах «Дэвилз» уступили только «Калгари» (0:3) и «Сан-Хосе» (0:1). Шесть из семи побед они одержали в основное время.

Подопечные Шелдона Кифа дважды на выезде разгромили «Флориду» (4:1 и 6:2). В обеих встречах набрал очки лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В первой игре он записал на свой счёт заброшенную шайбу, а во второй оформил хет-трик из результативных передач.

Всего в 20 встречах Хьюз забросил восемь шайб и отдал 14 голевых пасов. Талантливый 23-летний нападающий набрал отличную форму. Он с лёгкостью находит уязвимые места в обороне соперников, стабильно снабжает сокомандников точными передачами под бросок.

Результативность у «Дэвилз» хорошая. В 20 матчах они забросили 72 шайбы, но и пропустили немало — 52. Так же, как и у «Тампа-Бэй», частенько у «Нью-Джерси» случаются провалы в обороне. Даже во встречах с аутсайдерами они иногда пропускают много.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6 шайб, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. В 7 из 10 последних очных встреч команды преодолели отметку в шесть заброшенных шайб. В самой последней они вообще на двоих забросили целых 13 шайб.

Никита Кучеров в той игре записал на свой счёт две голевые передачи, а Джек Хьюз набрал три очка. Вполне вероятно, лидеры обеих команд вновь порадуют результативностью. Хотя Василевский постарается не позволить звезде «Дэвилз» сделать результат.

«Нью-Джерси» выглядит собраннее на последнем отрезке сезона, но победа над «Виннипегом» должна зарядить «Тампа-Бэй» уверенностью. У «Лайтнинг» будет поддержка родных трибун. Списывать их со счетов определённо не стоит.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 17 ноября 2024 года

У обеих команд есть проблемы оборонительного характера. Даже несмотря на старания Василевского, «Лайтнинг» часто пропускают. В то же время ведущие нападающие «Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» пребывают в отличной форме и регулярно набирают очки. Кроме того, история очных встреч предрасполагает к большому количеству заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.87.