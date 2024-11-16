«Филадельфия» — «Баффало». Мичков раскрывает свои таланты

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Баффало». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Баффало» 17 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» (17.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

На 17 ноября запланировано множество матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» померяются силами местная «Филадельфия» и «Баффало». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Филадельфия» очень плохо начала сезон, но Джон Торторелла постепенно выправляет положение. Его подопечные проиграли только 4 из 10 последних встреч. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Сезон ещё не потерян.

Торторелле мало того, что Матвей Мичков по итогам октября был признан лучшим новичком НХЛ. Опытный специалист оставил 19-летнего российского нападающего в запасе во встречах с «Тампа-Бэй» (2:1 Б) и Флоридой (3:4 Б) за несоблюдение установок. Как думаете, что произошло дальше?

Мичков отреагировал на решения тренера самым правильным образом. Он дважды подряд был признан первой звездой матча НХЛ. Россиянин помог команде победить «Сан-Хосе» (4:3 Б) и «Оттаву» (5:4 ОТ). В обоих случаях заброшенные им шайбы стали победными.

В 15 матчах Мичков набрал 13 (6+7) очков. Ему есть куда совершенствоваться. Россиянин нередко получает ненужные удаления и иногда проводит неудачные отрезки. Торторелла знает, как поправить дисциплину. На команду его методы начинают оказывать правильное влияние. Она смотрится всё сыграннее и опаснее.

У «Баффало» с «Филадельфией» довольно много общего. Он тоже далеко не лучшим образом начал сезон, но Линди Рафф — тренер не робкого десятка. Когда-то «Сэйбрз» благодаря его стараниям были завсегдатаями в плей-офф. Постепенно они обретают всё более презентабельный вид.

«Баффало» проиграл только 4 из 11 последних матчей. Клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Отставание от идущих в зоне плей-офф команд небольшое. Если Рафф продолжит в том же духе, команда сможет побороться за выход в плей-офф.

Бо́льшую часть побед «Сэйбрз» одержали во встречах с аутсайдерами, но с каждой новой игрой у них увеличивается потенциал. Линди Рафф шаг за шагом поднимает уровень своих подопечных. Недавно они разгромили «Оттаву» (5:1) и крупно победили «Рейнджерс» (6:1).

У «Баффало» очень хорошо обстоят дела с результативностью. Даже Игорь Шестёркин оказался не в силах остановить техничных нападающих соперника. Российский голкипер пропустил пять шайб и установил личный антирекорд. Он отразил всего 58,3% бросков.

А ведь у «Филадельфии» защитники и голкиперы далеко не так надёжны, как у «Рейнджерс». В 17 встречах «Флайерз» пропустили 62 шайбы — в Восточной конференции больше только у «Питтсбурга» и «Монреаля».

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Зачастую встречи между «Филадельфией» и «Баффало» получаются результативными. В шести из девяти последних матчей в НХЛ команды на двоих забрасывали не меньше семи шайб, а ещё в двух достигли планки в шесть голов.

Защита у «Флайерз», может быть, функционирует и не лучшим образом, но нападение своё дело знает. В последнее время часто набирает очки один из лидеров «Филадельфии» Трэвис Конечны. Ну и, конечно же, на подъёме пребывает Мичков. Методы Тортореллы категоричны, но они помогают.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Баффало» 17 ноября 2024 года

Встреча должна получиться результативной. В составе обеих команд предостаточно техничных хоккеистов. Им даже не нужно создавать много моментов для того, чтобы забивать. У форвардов отличная реализация. История последних очных встреч и проблемы «Флайерз» оборонительного плана укрепляют уверенность в том, что голов будет много.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.