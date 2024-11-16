Норвегия — Казахстан. Черчесову придётся объясняться

Ноябрьские международные сборы в самом разгаре, европейские национальные команды заканчивают решать свои вопросы в Лиге наций. В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Уллевол» в Осло состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Норвегия — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Норвегия — Казахстан 17 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.16, что даже приблизительно равно 86% вероятности. Победа сборной Казахстана оценивается коэффициентом 27.00 — менее 5% вероятности.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры от представителей третьей группы Лиги В. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Норвегия — Казахстан (17.11.2024)

Сборная Норвегии в прошлом туре на выезде разгромила сборную Словении со счётом 4:1. Одним из героев встречи стал Эрлинг Холанд, забивший гол и отдавший голевую передачу. Форварду, кстати, это позволило в сумме набрать пять очков по системе «гол+пас» в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Очень неплохо.

Хотя гораздо важнее здесь то, что норвежцы благодаря победе значительно повысили свои шансы на выход в Лигу А. Во-первых, разница забитых и пропущенных мячей стала лучше — 10 на 7. Во-вторых, один из конкурентов отвалился. У словенской команды теперь на три очка меньше. Фактически продолжается спор лишь с австрийцами.

Третья причина частично связана со второй. Поскольку сборная Словении осталась без очков, ей необходимо играть только на победу в параллельном матче со сборной Австрии. Если австрийцы оступятся, то норвежцы при победе над сборной Казахстана финишируют первыми. А победа выглядит более чем реально.

Дело в том, что сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова совсем не впечатляет. В домашнем матче в 1-м туре была обнадёживающая нулевая ничья именно со сборной Норвегии. Но и тогда хозяева могли пропустить. Вспомните пару моментов у того же Холанда. А дальше — совсем безнадёга.

Казахстанцы по два раза проиграли сборным Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2). Нетрудно заметить, что ко всем проблемам в обороне добавляется отсутствие голевых моментов. И действительно — без голов не бывает побед. А когда ты при этом ещё и часто пропускаешь, набирать очки просто невозможно.

Теперь сборная Норвегии будет играть на домашнем стадионе, где у неё три победы с общим счётом 8:1 в трёх предыдущих играх во всех турнирах. Полагаем, в предстоящем матче норвежцы продлят этот тренд, разгромив нестабильных гостей. В качестве ставки можно рассмотреть даже фору на хозяев. Кажется, Черчесову придётся объясняться, а не только отшучиваться.

Ставка: победа Норвегии с форой (-2) за 1.71.