Италия — Франция. Спаллетти воспользуется отсутствием Мбаппе

Ноябрьские международные сборы в самом разгаре, европейские национальные команды заканчивают решать свои вопросы в Лиге наций. В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Италия — Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Италия — Франция 17 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Обычно в таких ситуациях говорят, что игра пойдёт на три результата. Победа сборной Италии соразмерна с победой сборной Франции. Коэффициенты варьируются в пределах 2.70-2.85, что можно представить как приблизительно 36% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.20. Всё очень близко.

Вместе с тем аналитики не ждут от представителей второй группы Лиги А результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее же вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Италия — Франция (17.11.2024)

Сборная Италии в прошлом туре обыграла сборную Бельгии на выезде и решила все вопросы в группе. Почти наверняка она выйдет в плей-офф с первого места. Достаточно не уступить в предстоящем матче со сборной Франции с крупным счётом, тогда можно будет застолбить первую строчку в квартете за собой.

Сборная Франции могла сохранить интригу до последнего тура, но накануне ничего не придумала со сборной Израиля. Французы играли на своём поле, имели колоссальное территориальное преимущество и нанесли 22 удара по воротам соперника, однако в итоге довольствовались лишь нулевой ничьей. Скука.

С другой стороны, подопечным Дидье Дешама этого вполне хватило, чтобы гарантировать себе путёвку в четвертьфинал Лиги наций. Отрыв от ближайших преследователей в лице бельгийцев перед заключительным туром группового этапа составляет шесть очков. Даже с турнирной точки зрения мотивации здесь взяться неоткуда.

Кроме того, как мы помним, французская команда проводит ноябрьские сборы без Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Первому позволили отдохнуть, а второй ушёл из-за разногласий с тренерским штабом. Даже с такими мастеровитыми футболистами не всегда получалось побеждать, а без них вообще всё грустно.

Сборная Италии, в свою очередь, набрала ход после неудачи на Евро. В пяти турах Лиги наций допустила всего одну осечку — сыграла вничью со сборной Бельгии. Да и тогда, будем откровенны, ключевую роль сыграло удаление в первом тайме. На таком фоне вполне логично ждать новой победы итальянцев. Особенно на своём поле. А в качестве подстраховки можно выбрать нулевую фору.

Ставка: победа Италии с форой (0) за 2.00.