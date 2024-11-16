Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен

Американцу уже ничего не светит в UFC. Его соперники намного сильнее.

В ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В его соглавном бою встретятся бразильский боец Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC) и американец Майкл Чендлер (23-8-0). Начало – не ранее 7:30 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Оливейру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 5.30. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.14.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!».

Прогноз на бой UFC 309 Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер (17.11.2024)

Чарльз остаётся рекордсменом по количеству побед, добытых сабмишеном, в истории UFC. Его мастерство в бразильском джиу-джитсу находится на совершенно другом, более высоком уровне, в отличие от других бойцов.

Но Чендлер не понаслышке знает, что Оливейра может запросто отправить в нокаут. Именно так и случилось в их последнем поединке, который прошёл в мае 2021 года. Чарльз победил техническим нокаутом во втором раунде. После этого он ещё не раз доказывал, что уверенно переносит размены ударами и готов участвовать в боях в стойке.

Да и вообще, бразильца не испугать сумасшедшим темпом в стойке или жёсткими ударами. Пробовали сделать это такие известные ударники, как Дастин Порье, Джастин Гэтжи и Бенеил Дариуш. Американцев Оливейра заставил сдаться, а ирано-американского бойца победил техническим нокаутом.

На отрезке почти в шесть лет Чарльз проиграл только два поединка. Он уступил Исламу Махачеву и Арману Царукяну. Но это совсем другая история. Оба спортсмена на порядок интереснее Майкла. Бразилец умеет адаптироваться к любому стилю, и это будет иметь ключевое значение. Пусть в его ударах не так много силы, но его чёткие попадания позволяют доминировать и добиваться своего. В паре с блестящей борьбой это грозная сила.

Чендлер после поражения от Оливейры провёл три поединка, в которых толком и не удивил. В 28-летнем возрасте американцу уже становится сложнее поддерживать высокий темп на протяжении множества раундов. Хотя ударная техника и терпеливость Железного не поддаются сомнению.

Майкл будет ориентироваться на опыт, полученный в прошлом поединке с Чарльзом. Если он изучит свои ошибки и сможет вспомнить о слабых местах бразильца, то может даже получить преимущество. Как заявляет сам Чендлер, он точно знает, что пошло не так в том бою. Но мы привыкли не верить на слово.

Да, конечно, ударная мощь Железного представляет угрозу для любого соперника, но почему-то её не хватило для побед над Джастином Гэтжи и Дастином Порье. Выиграл Чендлер только у бедного Алекса Фергюсона. Но 40-летнего Эль Кукуя уже становится откровенно жаль. Ему больше не стоит выходить в октагон.

Самое интересное, что Чендлер не опускает руки даже после трёх поражений в четырёх поединках. Он продолжает говорить о своей мотивации подраться за титул. Хотя это, конечно же, уже невозможно. Он не проходит даже рядовых бойцов и, скорее всего, испытает громадные проблемы с Оливейрой.

Оливейру постоянно недооценивают, а многие недолюбливают. Но он многократно доказывал, что остаётся топовым бойцом. В этот раз вряд ли Чарльз будет стремиться отправить Чендлера в нокаут. Скорее всего, бразилец продемонстрирует своё мастерство борцовской техники. Майклу отступать некуда, он слишком часто проигрывал. Американец наверняка захочет добыть яркую победу и не будет застаиваться. Ошибка – и ты уже на канвасе.

Мы прогнозируем победу Оливейры болевым или удушающим за 2.35. Умение адаптироваться к ситуации прямо во время поединка, лучшие результаты, способности деклассировать мощных ударников – это всё поможет Чарльзу одержать ещё одну победу над Чендлером.

Ставка: победа Оливейры болевым или удушающим за 2.35.