Джон Джонс — Стипе Миочич. Великая битва, но интриги нет!

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года. Начало – не ранее 8:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Джонса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 3.50. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.28.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Джон Джонс — Стипе Миочич

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Прогноз на бой UFC 309 Джон Джонс — Стипе Миочич (17.11.2024)

Джонс возвращается в октагон, и это грандиозное событие. Однако бой с Миочичем ещё не состоялся, а Джон уже выдвинул условия. Точнее, намекнул, что подумает над завершением карьеры, если после этой схватки организаторы UFC не сведут его с Алексом Перейрой. Он отметил, что это единственный супербой, который имеет смысл в его карьере.

Кости уже пропадал на более долгий срок. Перед последним поединком с Сирилем Ганом он отсутствовал около трёх лет. Однако, вернувшись в октагон, Джонс развеял все сомнения. Он уверенно победил француза, толком и не устав. Джон провёл «гильотину» и заставил соперника сдаться уже в первом раунде.

Таким образом, Джон доказал, что всё ещё находится в невероятной физической форме. Поэтому в очередной раз будет интересно посмотреть на его традиционные удары и грэпплинг. Если поединок пройдёт в стойке, то Джонс сможет контролировать дистанцию на инстинктах. В принципе, ничего нового. Он уже привык за долгие годы карьеры использовать стандартную тактику, но она работает.

Миочич давно ждал этого поединка. Он мечтал сразиться с Джонсом, и наконец-то у него этот шанс появился. Четыре года прошло с того момента, когда Холодный как камень утратил титул чемпиона в тяжёлом весе. Напомним, проиграл он Фрэнсису Нганну нокаутом во втором раунде.

Бокс Стипе считается одним из лучших в UFC, он всегда готов к бою, несмотря ни на что. Нет никаких сомнений, что Миочич попытается уронить Джонса уже в первом раунде. Он будет взвинчивать темп с первых секунд, постепенно наращивая давление на соперника.

Но Стипе должен понимать, что ему придётся быть безупречным с самого старта и не допускать никаких ошибок. Потому что одна даже малейшая оплошность может привести к тому, что Джон воспользуется ею и завершит поединок досрочно. Ему только дай повод.

Даже не сомневаемся в изобретательности Миочича как боксёра. С этим у него вряд ли возникнут проблемы, несмотря на долгий простой. А вот защита может дать сбой. Холодный как камень обязан сконцентрироваться, уделять внимание мелочам и извлекать максимальную выгоду из создаваемых моментов. Если это будет удар, то он должен быть мощным и точным.

Если Джонс проиграет, то, скорее всего, уйдёт в закат, а если выиграет, то будет просить поединка с Алексом Перейрой. Миочич почти наверняка завершит карьеру, но вопрос только в том, как кто он это сделает? Как чемпион? Вряд ли.

Джон тщательно готовился к этому поединку, ему потребовалось много времени на принятие решения сразиться с экс-чемпионом в тяжёлом весе. Его сочетание разнообразных навыков с габаритами – это гарантированный успех. Миочич – самый успешный чемпион дивизиона в истории UFC, но ему уже 42 года. Победы над великими тяжеловесами остаются в его прошлом.

Использовать борьбу в тяжёлом весе – то ещё занятие. Миочич никогда не проигрывал сабмишеном, за свою карьеру он одержал 20 побед – 15 нокаутом и пять решением. Потерпел четыре поражения: три нокаутом и одно – судейским вердиктом. Вряд ли Джонс будет пытаться провести приём.

Этот величайший бой должен остаться в памяти у каждого зрителя. Однако мы подстрахуемся и поставим на победу Джона в отрезке с первого по третий раунды за 1.70. К сожалению, видимо, время Миочича уже прошло. Но его величайшие победы не будут забыты, как и это возвращение.

Ставка: победа Джона Джонса в 1-3-м раунде за 1.70.