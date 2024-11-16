Англия — Ирландия. Кейн — образец лидера сборной

Национальная команда у Гарри всегда на первом месте. Он правильно расставляет приоритеты.

17 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Ирландия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.26. Успех ирландцев оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Ирландия 17 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Ирландия (17.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 17 ноября запланировано много интересных встреч 6-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Англия примет Ирландию. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В Англии закипают страсти. Официально многие ведущие футболисты национальной команды получили незначительные повреждения в своих клубах. Однако настоящей причиной отказа отправиться в расположение сборной на матчи Лиги наций может оказаться нежелание тратить время на игры под руководством временного тренера Ли Карсли.

Главные лидеры «трёх львов» — Гарри Кейн и Джуд Беллингем — всё же не стали подводить ирландского специалиста. Они помогли разгромить на выезде Грецию (3:0) во встрече 5-го тура группового этапа Лиги наций. Результативными действиями нападающий и полузащитник не отметились. Одного их пребывания на поле для победы оказалось достаточно.

Стоит отметить, что при Ли Карсли сборная Англии смотрится весьма здорово. Для Томаса Тухеля подготавливается хорошая почва. Во-первых, между футболистам заметно улучшилось взаимопонимание. Во-вторых, стал интереснее и смелее рисунок игры. Появилось больше разнообразия.

Хотя по-прежнему многое зависит от Гарри Кейна. Его лидерские качества — обязательное условие для хороших результатов. В четырёх матчах в Лиге наций лучший бомбардир Бундеслиги забил только два мяча, но все четыре встречи англичане выиграли с общим счётом 10:1. Без Кейна они уступили Греции (1:2).

Нападающий мюнхенской «Баварии» расстроен ситуацией с массовым отъездом игроков из сборной. Он считает, что Англия важнее всего. Оставшихся в расположении национальной команды футболистов вдохновляют слова Кейна. Они разделяют точку зрения лидера.

Со сборной Ирландии у «трёх львов» не должно возникнуть больших проблем. «Зелёная армия» обладает посредственным составом, из которого можно выделить лишь нескольких футболистов. Крайне редко ей удаётся выйти в плей-офф на крупных международных турнирах.

В квалификации на Евро-2024 ирландцы полностью провалились. Они проиграли шесть из восьми матчей. Победили только явного аутсайдера — Гибралтар (3:0 и 4:0). После этого «зелёная армия» пережила смену главного тренера. Должность занял Хеймир Хадльгримссон.

Имя на тренерском мостике сменилось, но никаких глобальных перемен не произошло. Результаты и игра сборной остались прежними. У Ирландии всё так же очень плохо получается создавать моменты и забивать, но зато в обороне порядок. Даже во встречах с сильными соперниками она пропускает мало.

Поблагодарить за это стоит Кивина Келлехера, выступающего на клубном уровне за «Ливерпуль». Молодой талантливый голкипер регулярно совершает много сейвов, радует потрясающими спасениями. Благодаря его стараниям в последних 12 официальных встречах «зелёная армия» пропустила только 17 мячей.

Заключить пари на то, что Англия победит Ирландию и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Три льва» просто обязаны выигрывать на классе. Даже без ряда ведущих футболистов они остаются грозной силой.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Англия — Ирландия 17 ноября 2024 года

У англичан отличный баланс. У них крепкая защита и отличная мощность в нападении. Вряд ли «три льва» забьют много Ирландии. У «зелёной армии» очень надёжный голкипер и неплохо структурирована оборона. Однако разница в классе сыграет свою роль. Ждём, что подопечные Карсли одержат нерезультативную победу.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.