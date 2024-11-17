Испания — Швейцария. Как остановить де ла Фуэнте? Да никак!

Ноябрьские международные сборы в самом разгаре, европейские национальные команды заканчивают решать свои вопросы в Лиге наций. В понедельник, 18 ноября, на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в городе Санта-Крус-де-Тенерифе состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Испания — Швейцария. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Испания — Швейцария 18 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 6.60, а ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативной встрече представителей четвёртой группы Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. Ожидаемый счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Испания — Швейцария (18.11.2024)

Сборная Испании полностью оправдывает свой титул чемпиона Европы. После во многом случайной нулевой ничьей со сборной Сербии в 1-м туре группового этапа Лиги наций она одержала четыре победы подряд на турнире. В том числе и над предстоящим оппонентом — сборной Швейцарии. Тогда встреча в Женеве завершилась со счётом 4:1.

Ноябрьский сбор испанцы начали с выездной победы над сборной Дании. Несмотря на видимое равенство статистических и игровых показателей, игра прошла относительно спокойно. Гости открыли счёт уже на 15-й минуте, удвоили преимущество на 58-й минуте, а единственный гол пропустили лишь в концовке.

Надо отметить, что «Ла Фурия Роха» приехала в Копенгаген без Ламина Ямаля, а Луис де ла Фуэнте до кучи оставил на скамейке запасных Нико Уильямса, Альваро Морату, Фабиана Руиса и Педри — одних из героев Евро-2024. Удивительно! Если команда умудряется спокойно обыгрывать крепких датчан даже не первым составом, на что же она способна со швейцарцами?

Поймите правильно, все мы помним подвиги сборной Швейцарии на последних больших турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы. Однако этот цикл Лиги наций команда, очевидно, проваливает. За пять туров в абсолютно рабочей группе у неё получилось набрать всего лишь два очка. Причём расшевелилась лишь к октябрю.

К чести подопечных Мурата Якина, они достаточно регулярно забивают. Это мы видели и на ЧЕ-2024 в Германии, видим и сейчас. С учётом того, что сборная Испании уже решила все свои вопросы на групповом этапе Лиги наций, она может вовсю экспериментировать. И наверняка тренерский штаб использует такую возможность.

Отсюда логично ждать голы. Причём как больше двух суммарно, так и в обе стороны. Альтернативный вариант — испанцы не проиграют и тотал будет больше 1.5 мяча. Под это подходят счета 1:1, 2:0 и 2:1. А почему испанцы не должны проиграть? Помимо рассмотренного нами, как минимум потому, что играют в Испании, а у швейцарцев сейчас плохо с выездами.

Ставка: обе забьют и Испания не проиграет за 1.83.