Экспресс с коэффициентом 5.88: Англия верит в Кейна, Черчесов топит сборную Казахстана

«Три льва» рассчитывают на своего лидера, а «ястребы» при российском тренере стали играть только хуже.

На сегодня запланированы матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.88.

Прогноз на матч Англия — Ирландия

Главные лидеры «трёх львов» — Гарри Кейн и Джуд Беллингем — помогли разгромить на выезде Грецию (3:0) во встрече 5-го тура группового этапа Лиги наций. Результативными действиями нападающий и полузащитник не отметились. Одного их пребывания на поле для победы оказалось достаточно. Стоит отметить, что при Ли Карсли сборная Англии смотрится весьма здорово. Для Томаса Тухеля подготавливается хорошая почва.

Со сборной Ирландии у «трёх львов» не должно возникнуть больших проблем. «Зелёная армия» обладает посредственным составом, из которого можно выделить лишь нескольких футболистов. Крайне редко ей удаётся выйти в плей-офф на крупных международных турнирах. У Ирландии всё так же очень плохо получается создавать моменты и забивать, но зато в обороне порядок.

У англичан отличный баланс. У них крепкая защита и отличная мощность в нападении. Вряд ли «три льва» забьют много Ирландии. У «зелёной армии» очень надёжный голкипер и неплохо структурирована оборона. Однако разница в классе сыграет свою роль. Предлагаем поставить на победу Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч Норвегия — Казахстан

Сборная Норвегии в прошлом туре на выезде разгромила сборную Словении со счётом 4:1. Одним из героев встречи стал Эрлинг Холанд, забивший гол и отдавший голевую передачу. Норвежцы благодаря победе значительно повысили свои шансы на выход в Лигу А. Во-первых, разница забитых и пропущенных мячей стала лучше — 10 на 7. Во-вторых, один из конкурентов отвалился. У словенской команды теперь на три очка меньше.

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова совсем не впечатляет. В домашнем матче в 1-м туре была обнадёживающая нулевая ничья именно со сборной Норвегии. Но и тогда хозяева могли пропустить. Вспомните пару моментов у того же Холанда. А дальше — совсем безнадёга. Казахстанцы по два раза уступили сборным Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2).

Теперь сборная Норвегии будет играть на домашнем стадионе, где у неё три победы с общим счётом 8:1 в трёх предыдущих играх во всех турнирах. Полагаем, в предстоящем матче норвежцы продлят этот тренд, разгромив нестабильных гостей. Ставки на победу норвежцев с форой (-2) принимают за 1.57.

Прогноз на матч Италия — Франция

Сборная Италии в прошлом туре обыграла сборную Бельгии на выезде и решила все вопросы в группе. Почти наверняка она выйдет в плей-офф с первого места. Достаточно не уступить в предстоящем матче со сборной Франции с крупным счётом, тогда можно будет застолбить первую строчку в квартете за собой.

Сборная Франции могла сохранить интригу до последнего тура, но накануне ничего не придумала со сборной Израиля. Французы играли на своём поле, имели колоссальное территориальное преимущество и нанесли 22 удара по воротам соперника, однако в итоге довольствовались лишь нулевой ничьей. Скука.

Сборная Италии набрала ход после неудачи на Евро. В пяти турах Лиги наций допустила всего одну осечку — сыграла вничью со сборной Бельгии. Да и тогда, будем откровенны, ключевую роль сыграло удаление в первом тайме. На таком фоне вполне логично ждать новой победы итальянцев. Особенно на своём поле. А в качестве подстраховки можно выбрать нулевую фору с коэффициентом 1.97.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Англии в игре с Ирландией и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Ставка 2: победа Норвегии с форой (-2) в матче с Казахстаном за 1.57.

Ставка 3: победа Италии с форой (0) в игре с Францией за 1.97.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.57 Х 1.97 = 5.88.