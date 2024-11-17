«Вегас» — «Вашингтон». Игра Овечкина — это праздник!

Александр повторил рекорд Горди Хоу 56-летней давности. Россиянин работает на команду, а команда — на него.

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Вашингтон». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» 18 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» (18.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На 18 ноября запланированы четыре встречи регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайс померяются силами местный «Вегас» и «Вашингтон». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, но Брюс Кэссиди не позволяет подопечным расслабляться. Перед командой всегда стоит цель — победить в регулярном чемпионате. Ресурсов для этого у «Голден Найтс» предостаточно.

Относительно прошлого сезона очень здорово прибавил Павел Дорофеев. Перевод во второе звено открыл перед ним новые двери. У 24-летнего нападающего стало больше возможностей забивать голы, оказывать влияние на игру и результаты. В 17 матчах он набрал 12 (9+3) очков.

Также прекрасной результативностью отмечается Иван Барбашёв. В 17 встречах он забросил восемь шайб и отдал девять голевых передач. В последних двух матчах форвард не набрал очков. В предстоящей игре он выступит с особым настроем и постарается принести как можно больше пользы команде.

В этом сезоне «Вегас» уже встречался с «Кэпиталз», но в Вашингтоне. «Голден Найтс» потерпели поражение со счётом 2:4. Барбашёв записал на свой счёт голевой пас. Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин. Он отметился двумя результативными передачами.

Овечкин проводит вдохновенный сезон. Возраст для него всего лишь цифра. Отметившись голевым пасом в последней встрече с «Колорадо» (5:2), россиянин повторил рекорд Горди Хоу 56-летней давности. Он стал вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ.

Впечатляет, что заброшенных шайб и голевых пасов поровну. Россиянин не зациклен на погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Команда для него на первом месте. За это Александру воздаётся. Его обильно снабжают прекрасными передачами под бросок Алексей Протас и Дилан Строум. И сам россиянин регулярно делится с ними шайбой. Между нападающими отличная сыгранность. Даже очень надёжные защитники соперников не могут их остановить.

Подопечные Спенсера Карбери на всех парах мчатся в плей-офф. Они показывают красивый хоккей высокого качества и побеждают практически всех без разбора. Конкуренция в Столичном дивизионе высокая, что обеспечивает «Кэпиталз» дополнительной мотивацией.

Выявить фаворита в предстоящем матче не представляется возможным. Клубы подходят ко встрече в примерно равных условиях. Оба показывают отличный командный хоккей и регулярно набирают очки. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, с коэффициентом 2.28.

У «Вашингтона» и «Вегаса» одни из лучших показателей результативности в лиге. «Голден Найтс» в 17 встречах забросили 70 шайб, «Кэпиталз» провели на одну игру меньше и забили 67 голов. Показатель был бы ещё лучше, если бы «столичных» время от времени не подводило завершение. Они создают очень много моментов.

В обороне у «Голден Найтс» и «Кэпиталз» порядок. Да и голкиперы вполне надёжные. Тем не менее мастерство нападения должно возобладать над крепостью в защите. Во встречах с равными по силе соперниками «Вегас» и «Вашингтон» частенько пропускают.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» 18 ноября 2024 года

Встреча должна получиться очень интересной и насыщенной событиями. У команд примерно равны силы и шансы на победу. Ждём, что они подарят голевой праздник. У «Голден Найтс» и «Кэпиталз» очень техничные нападающие. Они всё время радуют красивыми голами и выверенными передачами. Заброшенных шайб наверняка будет много.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.28.