Польша — Шотландия. Без Левандовского поражений будет больше

18 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Шотландия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 2.23. Успех шотландцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Шотландия 18 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Шотландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Шотландия (18.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 18 ноября запланировано много интересных встреч 6-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Народовы» в Варшаве померяются силами Польша и Шотландия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последней игре Польша разгромно уступила Португалии (1:5). Болельщиков разозлило то, что звёздные футболисты национальной команды Пётр Зелиньски и Никола Залевски поджидали Криштиану Роналду на выходе со стадиона с целью сделать фото.

Если бы Роберт Левандовски отправился в расположение национальной команды на ноябрьские сборы, порядка как на внутренней кухне, так и на поле было бы больше. Лучший бомбардир в истории Польши остался в расположении клуба из-за травмы спины, полученной в матче последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад».

Левандовски проводит отличный сезон. Оттого вдвойне обидно, что он не может помочь сборной. Нападение национальной команды Польши стало куда менее опасным и мощным. Класс других форвардов значительно ниже. Они хуже открываются, значительно реже цепляются за мяч и, наконец, меньше забивают.

Пробеж поставил сборной Польши неплохой рисунок игры. Однако у него в подспорье мало футболистов, обладающих хорошим завершением. Вся надежда на Зелиньского и Залевского, отношение к которым у болельщиков ухудшилось. А ведь бело-красным кровь из носу нельзя проигрывать Шотландии.

У команд одинаковое количество очков. Поляки идут выше за счёт лучших дополнительных показателей. Ничья бело-красных устроит, но в случае поражения они пойдут на понижение. С настроем у обеих сборных порядок, да только шотландцы подходят к матчу ещё и с приподнятым боевым духом.

«Тартановая армия» в последних двух встречах сыграла вничью с Португалией (0:0) и победила Хорватию (1:0). Даже в меньшинстве «шашечные» имели шансы для того, чтобы забить. Однако их подвела реализация, а ещё очень здорово сыграл опытнейший голкипер Шотландии Крэйг Гордон, которому, на минуточку, уже 41 год.

То, что Португалия не сумела подобрать ключей к взлому обороны «тартановой армии», во многом заслуга Гордона. Он очень грамотно руководит защитниками и читает игру. Облегчает работу вратарю Стив Кларк. Его тактика предполагает акцент на сохранении ворот в неприкосновенности.

У шотландцев была чёрная полоса, тянувшаяся от начала поражения во встрече 5-го тура квалификации на Евро-2024 с Испанией до матча с Португалией. Хорошие результаты в играх с сильными соперниками заметно взбодрили «тартановую армию». Она возвращается в лучший вид.

Во встрече с Хорватией победный гол записал на свой счёт один из лидеров «Астон Виллы» Джон Макгинн, для которого сезона складывается неудачно. Он вышел на замену на 66-й минуте. Моральная составляющая полузащитника после забитого за национальную команду мяча должна улучшиться.

Также болельщики вправе ждать голов от Скотта Мактоминея, ставшего лучшим бомбардиром сборной Шотландии в отборочном турнире на Евро-2024. Полузащитник «Наполи» имел возможность отличиться во встрече с хорватами, но его удар парировал Доминик Котарски.

Заключить пари на то, что Шотландия победит Польшу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. На важные матчи «тартановая армия» настраивается особенно здорово. В отборе на Евро-2024 ей даже удалось победить Испанию (2:0). Подопечным Стива Кларка необходимо вспомнить те наработки. Первые шаги к этому уже сделаны.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Польша — Шотландия 18 ноября 2024 года

Без Левандовского сборная Польши выглядит очень уязвимо. Её некому вести за собой. Вполне вероятно, бело-красным не удастся забить Шотландии. Обычно «тартановая армия» очень слаженно обороняется. Да и забивать есть кому. Стив Кларк нашёл баланс.

Ставка: победа Шотландии за 3.40.