Сербия — Дания. Эриксен обеспечит результат

У «белых орлов» нет игрока, который также креативен и хитёр, как лидер «алой гвардии».

18 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 2.65. Успех датчан оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Сербия — Дания 18 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Сербия — Дания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Дания (18.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 18 ноября запланировано много интересных встреч 6-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац Сербия примет Данию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последнее время сборная Сербии смотрится как-то невзрачно. Во многом это связано с тем, что завершил карьеру в национальной команде Душан Тадич. От многолетнего лидера «белых орлов» исходила львиная доля креатива. Он играл очень важную роль в развитии атак и удержании мяча в центре поля.

Теперь пытаются вести за собой сборную Душан Влахович и Александр Митрович, но получается у них не лучшим образом. «Белые орлы» расположились на третьей строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций. Они победили только Швейцарию (2:0), и то не без везения. Местами соперник смотрелся лучше.

Также подопечные Драгана Стойковича чудом спаслись от поражений в матчах с Испанией (0:0) и Швейцарией (1:1). Героически сыграли голкиперы Сербии — Предраг Райкович и Джордже Петрович. На двоих в этих встречах они совершили целых 12 сейвов. Плюс соперников подвело завершение.

Уступили подопечные Стойковича как раз Дании (0:2) и Испании (0:3). Нападающий «белых орлов» Никола Чумич, на клубном уровне выступающий за казанский «Рубин», отметил, что в матче с испанцами у его сборной не получалось сохранить мяч даже две секунды.

Датчанам удавалось не только удерживать мяч больше двух секунд. У них вышло доставить Испании серьёзные проблемы в последней игре. «Красная фурия» победила, но в концовке её болельщикам пришлось понервничать. У «алой гвардии» было несколько неплохих возможностей сравнять счёт.

Проблемы у Испании появились в концовке, из-за травм ведущих футболистов, которые обеспечивали движение мяча в центре поля. Однако и в начале датчане смотрелись весьма неплохо. Они высоко агрессивно прессинговали чемпионов Европы, что привело к нескольким заработанным угловым.

Ещё стоит отметить, что здорово на замену вышел Густав Исаксен. Как раз он вернул интригу в матч, забив на 84-й минуте. Примечательно, что встреча стала первой для Брайана Римера в качестве наставника национальной команды. И уже тренер принимает правильные решения, которые доставляют проблемы чемпиону Европы.

В отличие от Сербии, у Дании с креативом нет никаких проблем. Красотой и изобретательностью радует лидер национальной команды Кристиан Эриксен. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» находит возможность отдать передачу и вывести партнёра по сборной на ударную позицию в непростых ситуациях.

А уж какой красивый гол Эриксен забил во встрече 4-го тура группового этапа Лиги наций со Швейцарией. Вся атака «алой гвардии» от начала до конца была прекрасна. Практически вся команда поучаствовала в атаке. До чего хладнокровно и выверенно был забит этот мяч.

Класс футболистов Дании выше, чем у Сербии. Это подтверждают как результаты дистанции и качество игры команд с Испанией, так и история очных встреч. Только в одной из пяти «белые орлы» не уступили — 0:0. Поставить на то, что «алая гвардия» их обыграет, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Ожидается, что в дальнейшем сборная Дании будет показывать ещё более слаженный и собранный командный футбол. Чем больше Брайан Ример будет осваиваться на новой должности, тем сильнее будет становиться «алая гвардия». Потенциал у неё очень хороший.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Сербия — Дания 18 ноября 2024 года

В составе сборной Сербии есть классные футболисты, но ей не хватает такого игрока, который обладал бы похожими качествами с Кристианом Эриксеном. У Дании центральная линия укомплектована гораздо лучше, чем у «белых орлов». Поэтому и с Испанией она сыграла куда смелее. История очных встреч всецело на стороне «алой гвардии». Она — фаворит.

Ставка: победа Дании за 2.90.