Экспресс с коэффициентом 9.95: «Красная фурия» и Португалия могут расслабиться

Эти команды уже решили свои задачи в Лиге наций.

На сегодня запланированы интересные матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций. Командам ещё есть за что бороться. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.95.

Прогноз на матч Испания — Швейцария

Сборная Испании полностью оправдывает свой титул чемпиона Европы. После во многом случайной нулевой ничьей со сборной Сербии в 1-м туре группового этапа Лиги наций она одержала четыре победы подряд на турнире. В том числе обыграла сборную Швейцарии в Женеве со счётом 4:1.

Этот цикл Лиги наций Швейцария, очевидно, проваливает. За пять туров в группе у неё получилось набрать лишь два очка. К чести подопечных Мурата Якина, они достаточно регулярно забивают. Это мы видели и на ЧЕ-2024 в Германии, видим и сейчас. С учётом того, что сборная Испании уже решила все свои вопросы на групповом этапе Лиги наций, она может экспериментировать.

Отсюда логично ждать голы. Причём как больше двух суммарно, так и в обе стороны. Поставим на «обе забьют» за 1.95.

Прогноз на матч Сербия — Дания

В последнее время сборная Сербии смотрится как-то невзрачно. «Белые орлы» расположились на третьей строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций. Они победили только Швейцарию (2:0), и то не без везения. Местами соперник смотрелся лучше. Также подопечные Драгана Стойковича чудом спаслись от поражений в матчах с Испанией (0:0) и Швейцарией (1:1). Уступили сербы как раз Дании (0:2) и Испании (0:3).

В отличие от Сербии, у Дании с креативом нет никаких проблем. Красотой и изобретательностью радует лидер национальной команды Кристиан Эриксен. А уж какой красивый гол он забил во встрече 4-го тура группового этапа Лиги наций со Швейцарией. Вся атака «алой гвардии» от начала до конца была прекрасна.

Класс футболистов Дании выше, чем у Сербии. Это подтверждают как результаты на дистанции и качество игры команд с Испанией, так и история очных встреч. Только в одной из пяти «белые орлы» не уступили — 0:0. Поставить на то, что «алая гвардия» их обыграет, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч Хорватия — Португалия

Сборная Хорватии потерпела сенсационное поражение в прошлом туре группового этапа Лиги наций и серьёзно пошатнула свои позиции. Теперь команде необходимо набрать как минимум одно очко в заключительном туре.

В своём сегодняшнем состоянии хорваты не внушают страх. Во-первых, вспомним провал на чемпионате Европы прошедшим летом. Во-вторых, вспомним упущенную победу над сборной Польши (3:3) и поражение от сборной Португалии (1:2) в прошлой очной встрече в Лиге наций. Общее количество пропущенных за пять туров мячей — семь.

А теперь взгляните на сборную Португалии. Да, было непонятное выступление в плей-офф Евро-2024, но в Лиге наций всё шикарно. Пять матчей, четыре победы, одна случайная ничья и 13 забитых мячей в сумме преобразовались в досрочный выход в плей-офф. И главный вопрос здесь, пожалуй, следующий — найдут ли футболисты в себе мотивацию? Судя по самоотдаче — легко!

Разумеется, нет смысла биться за каждый мяч, рискуя получить травму. Однако португальцы запросто организуют хорватам испытания. В качестве ставки мы возьмём «обе забьют» с коэффициентом 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре Испания – Швейцария за 1.95.

Ставка 2: победа Дании в матче с Сербией за 3.00.

Ставка 3: обе забьют в игре Хорватия – Португалия за 1.70.

Общий коэффициент: 1.95 Х 3.00 Х 1.70 = 9.95.