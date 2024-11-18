«Филадельфия» — «Колорадо». Ничушкин увидит волшебство Мичкова

Остановить соотечественника у Валерия не получится. Он не в тех кондициях.

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Колорадо» 19 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш» (19.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

На 19 ноября запланировано шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии померяются силами «Филадельфия» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Филадельфия» встала на путь исправления. Она проиграла только 4 из 11 последних матчей. Джон Торторелла привёл механизмы системы в порядок. Его подопечные стали меньше пропускать и при этом сохранили хорошую результативность. В 18 встречах они забросили 54 шайбы.

Бо́льшую часть голов соорудили Трэвис Конечны и возглавляющий список лучших бомбардиров среди новичков НХЛ Матвей Мичков. Канадский нападающий в 18 встречах забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. Россиянин провёл на два матча меньше и набрал 15 (6+9) очков.

У 19-летнего нападающего возник конфликт с Тортореллой из-за несоблюдения тренерских установок. Дисциплинарная мера в виде пропуска нескольких игр пошла ему и команде на пользу. Мичков принялся разрывать. В трёх встречах Матвей набрал пять очков и забил победный буллит. Он дважды подряд был признан первой звездой матча НХЛ.

В последней игре с «Баффало» Мичков записал на свой счёт две голевые передачи, одна из которых получилась элегантной. Нападающий здорово перехитрил вратаря финтом и отдал Конечны пас под бросок в пустой угол. Обладающий отличным завершением канадец такие шансы не упускает.

Правда, толком отпраздновать гол Конечны не успел. Он заметил, что нападающий «Баффало» Закари Бенсон от расстройства хитанул Мичкова. Трэвис немедленно вступился за 19-летнего россиянина. Такие моменты укрепляют командный дух, улучшают атмосферу в раздевалке.

У «Колорадо» дела обстоят менее радужно. Его очень сильно штормит. Основная причина — длительное отсутствие ведущих хоккеистов. До сих пор не вернулся Габриэль Ландеског, и пока что не в оптимальных кондициях прошедший Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин.

Российский нападающий закончил матч с «Вашингтоном» (2:5) с показателем полезности «-3». Болельщики тепло приняли Ничушкина, несмотря на то что он дважды подводил команду в самый ответственный момент. Также Валерия поддерживают одноклубники, тренер и руководство клуба.

Ничушкин очень важен для «Колорадо». С сезона-2021/2022 «Эвеланш» выиграли только 48 из 94 матчей без россиянина, а с ним – 118 из 169. Остаётся только надеяться, что не будет новых срывов. Валерий заверяет, что изменил практически всё в образе жизни, в частности, подход к тренировкам.

Вопрос только в том, как скоро Ничушкин наберёт форму. «Колорадо» нуждается в его лучшей версии. У «Эвеланш» большие проблемы оборонительного характера. В 18 встречах они пропустили целых 68 шайб. Результативности Натана Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена часто оказывается недостаточно. Голкиперы и защитники обесценивают их старания.

Ничушкин способен выполнять большой объём командной работы. Он очень хорош в отборе. Единственное, полгода — это солидный простой. А у Джареда Беднара нет иного выбора, кроме как выделять Валерию много игрового времени. Только так можно ускорить возвращение россиянина в былую форму.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. В игре «Филадельфии» в защите стало больше слаженности, но остановить мощное нападение «Эвеланш» — очень сложная задача. Даже несмотря на имеющиеся проблемы, «Колорадо» опасен. Списывать его со счетов нельзя.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Колорадо» 19 ноября 2024 года

Встреча обещает получиться очень результативной. У обеих команд наблюдаются проблемы оборонительного плана. У «Колорадо» их больше, но у него и нападение более грозное. Техничным лидерам «Эвеланш» не составит труда найти слабые места в структуре «Флайерз». «Филадельфия» стала более сплочённой, однако во встрече с сильным соперником у неё может всплыть то, что Джон Торторелла ещё не успел исправить.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.