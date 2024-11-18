«Юта» – «Вашингтон». Что ни день, то рекорд Овечкина!

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта» будет играть с «Вашингтоном» на льду арены «Дельта-центр». Начало – не ранее 5:00 мск. Это будет первая в истории встреча этих команд.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Юта» – «Вашингтон» 19 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «столичным». Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Юты» оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.20. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Юта» – «Вашингтон» (19.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Никто и не сомневался, что первый сезон в НХЛ получится для «Юты» сложным испытанием. Команда попыталась собрать достойный состав для того, чтобы побороться за плей-офф, но пока не хватает сыгранности. А может быть, не справляется Андре Туриньи, хотя любому тренеру будет сложно в подобных условиях.

«Юта» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона с 17 очками. Команда проиграла 10 из 17 матчей, пропустив 56 шайб. Вроде бы и ничего критичного, ведь есть команды, у которых показатели намного хуже. Но подопечные Туриньи не могут выиграть дважды подряд на протяжении 14 встреч.

За это время они одержали всего лишь четыре победы. Предыдущие пять матчей «Юта» выигрывала и проигрывала в шахматном порядке. Команда потерпела поражения от «Виннипега» (0:3), «Нэшвилла» (0:4) и «Вегаса» (2:4). Победила «Сент-Луис» (4:2) и «Каролину» (4:1).

Михаил Сергачёв в последних двух играх забрасывал по шайбе. Результативность защитника «Юты» оказывает большую поддержку нападению. Выступает россиянин в первом звене. В текущем регулярном чемпионате он записал на свой счёт четыре гола и восемь передач.

Для «Вашингтона» этот сезон начался почти прекрасно. Команда находится на третьей строчке в таблице Столичного дивизиона, но отставание от «Каролины» и «Нью-Джерси» составляет всего одно очко. «Кэпиталз» показывают отличный хоккей. Во многом благодаря работе Спенсера Карбери, который нашёл удачные сочетания в звеньях. Особенно в первом.

Овечкин, Строум и Протас превратились в мощнейшую тройку нападающих, с которыми редко какая защита может совладать. У Александра сложилось идеальное взаимопонимание, появилась «химия» с партнёрами по звену. Всё это отражается на результативности звёздного форварда, а также на самой команде.

В последнем матче «Вашингтон» победил «Вегас» со счётом 5:2. Впервые с декабря 2022 года Овечкин оформил хет-трик. Россиянину осталось забросить всего 28 шайб, чтобы сравняться с великим Уэйном Гретцки. Всего Александр забросил 11 шайб в последних 10 встречах. Он вышел на первое место в списке лучших снайперов этого сезона с 13 голами.

Плюс благодаря хет-трику во встрече с «Голден Найтс» россиянин установил рекорды. Ранее ни одному хоккеисту НХЛ не удавалось забросить 11 шайб на отрезке в 10 матчей регулярки в возрасте 39+ лет. Но и это не всё. Ранее в 39-летнем возрасте никому из российских хоккеистов не удавалось забросить 13 шайб. До Александра достижение принадлежало Сергею Фёдорову, который в таком же возрасте в НХЛ забил 11 голов, но в 52 матчах.

Также напомним, что до разгрома «Вегаса» «Вашингтон» обыграл «Колорадо» — 5:2. «Кэпиталз» в этом сезоне проиграли только 5 из 17 встреч. Но в НХЛ невозможно совсем идти без поражений. Слишком плотный график, огромное количество сильных соперников и многие другие факторы влияют на временные спады.

Больше «столичных» (72 шайбы) в этом сезоне забросил только «Виннипег» (74 гола). И чувствуется, что дальше будет только лучше. В слишком хорошей форме Александр Овечкин. Ему помогают поддерживать себя в тонусе Протас и Строум. У этой тройки великолепная сыгранность. О «Юте» такого не скажешь. Сейчас она точно не конкурент «Кэпиталз». Поставим на победу «Вашингтона» за 2.30.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.30.