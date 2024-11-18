Албания — Украина. Зинченко, Довбик и Мудрик идут на понижение

19 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Албания — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.38. Успех албанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Албания — Украина 19 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Албания — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Албания — Украина (19.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 19 ноября запланировано много интересных встреч 6-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Эйр Албания» в городе Тирана Албания примет Украину. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Албании прогрессирует. Она сумела пройти отбор на Евро-2024 и очень достойно выступила в финальном раунде турнира. Красно-чёрные попали в «группу смерти», но всё равно показали наличие стержня и силы воли. У них даже получилось отнять очки у Хорватии (2:2).

На Лигу наций настрой у албанцев менее серьёзный. Хотя когда появилась реальная угроза понижения, они взяли себя в руки. В последних двух встречах красно-чёрные победили на выезде Грузию (1:0), а также сыграли вничью с возглавляющей турнирную таблицу Чехией (0:0).

Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку принял участие только в одной из этих игр. Сообщается, что в расположении национальной команды он тренировался вне общей группы из-за усталости во время поездки в Тирану. Ранее форвард испытывал недомогание и играл на уколах. В последних двух матчах он не реализовал два пенальти.

Запредельный настрой на предстоящий матч должен отвлечь Мирлинда от своих проблем. Красно-чёрным необходимо сплотиться, продемонстрировать лучший футбол и как минимум не проиграть. Нельзя подвести родные трибуны в решающем матче Лиги наций.

В игре 1-го тура группового этапа Лиги наций албанцы победили украинцев со счётом 2:1. Причина — невероятно слаженная игра красно-чёрных в обороне. Даже в матчах с очень сильными сборными они мало пропускают.

Для украинцев расклад в турнирной таблице Лиги наций малоприятный. Если они не сумеют выиграть предстоящую встречу, то пойдут на понижение. В последних двух встречах подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Чехией (1:1) и Грузией (1:1), но в обоих случаях соперники смотрелись лучше.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль в послематчевом интервью заявил, что разочарован итоговым результатом. Он считает, что «крестоносцы» заслуживали большего. Если бы они не допустили несколько простых ошибок, то одержали бы победу.

У сборной Украины спад. Практически все её ведущие футболисты пребывают в плохом тонусе. Не забивает за «Челси» в АПЛ Михаил Мудрик, Александр Зинченко провёл только пять неполных матчей во всех турнирах за лондонский «Арсенал», и Артём Довбик после перехода в «Рому» сильно сбавил. У римлян жуткий кризис.

Заключить пари на то, что Албания не проиграет Украине и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Высокой результативности ждать точно не стоит. На двоих команды в пяти матчах в Лиге наций пропустили только 11 мячей, но и сами забили только девять.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Албания — Украина 19 ноября 2024 года

Красно-чёрные обладают несгибаемым характером и очень надёжной обороной. Их нелегко обыграть, тем более в Албании. Сборная Украины переживает непростые времена. Её лидеры на клубном уровне заметно просели в показателях. Результаты выступлений жёлто-синих на международной арене стали хуже.

Ставка: Албания не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.