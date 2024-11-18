Чехия — Грузия. Хвича упустит шанс выиграть группу

Надо было набирать очки в матчах с Украиной и Албанией. Грядущую встречу «крестоносцам» не выиграть.

19 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Грузия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.85. Успех грузин оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Грузия 19 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Чехия — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Грузия (19.11.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 19 ноября запланировано много интересных встреч 6-го тура группового этапа Лиги наций. Среди прочих выделяется игра, в которой на стадионе «Андрув» в городе Оломоуц Чехия примет Грузию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Грузины нанесли чехам разгромное поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций — 4:1. Во многом счёт обусловлен травмами ведущих защитников «народной команды». Ивану Гашеку пришлось экспериментировать. После второго пропущенного мяча его подопечные расклеились. «Крестоносцы», наоборот, почувствовали уверенность.

Одним из главных героев матча стал Хвича Кварацхелия. Он забил и отдал голевую передачу. Пока что это единственная удачно сложившаяся встреча в Лиге наций для лидера сборной Грузии. В четырёх последующих он не отметился результативными действиями и принёс мало пользы.

У «крестоносцев» были очень хорошие шансы выиграть группу, но в последних трёх встречах они не сумели победить Украину (0:1 и 1:1), а также Албанию (0:1). На клубном уровне у Хвичи тоже наметился спад. «Наполи» разгромно уступил «Аталанте» (0:3) и сыграл вничью с «Интером» (1:1).

Получится ли у Вилли Саньоля перехитрить Ивана Гашека? Французский специалист здорово преобразил сборную Грузии. Под его руководством «крестоносцы» сенсационно обыграли Португалию (2:0) и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы.

Чехи быстро реабилитировались после разгромного поражения от грузин. Они победили Украину (3:2) и Албанию (2:0), а также два раза сыграли вничью. «Народная команда» расположилась на первой строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций и вряд ли уже спустится ниже.

Не сразу, но Иван Гашек всё же сумел вернуть национальной команде крепость в обороне. Восстановился от травмы Томаш Голеш, в расположение сборной были вызваны Ян Боржил и Вацлав Емелка. В результате в последних трёх встречах Чехия пропустила только один мяч.

Не есть хорошо то, что один из звёздных игроков сборной Чехии сильно сбавил. Речь идёт о Владимире Цоуфале. В текущем сезоне в составе лондонского «Вест Хэма» он принял участие только в семи официальных встречах, в которых не отметился результативными действиями.

С другой стороны, в отличном тонусе пребывает другой бессменный лидер «народной команды» — Томаш Соучек. И в целом состав сборной Чехии очень хорошо сбалансирован. Гораздо лучше, чем у Грузии. Вилли Саньолю приходится работать в условиях очень ограниченных ресурсов.

Поставить на победу чехов в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Грузины умеют творить сенсации, но практически все очки в играх с сильными соперниками они добыли за счёт воодушевления от невероятной поддержки болельщиков на домашнем стадионе. На выезде «крестоносцы» менее опасны.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Чехия — Грузия 19 ноября 2024 года

Подопечные Ивана Гашека научены горьким опытом встреч с грузинами. Они наверняка выступят с предельной концентрацией и самоотдачей. Родные стены помогут «народной команде» взять реванш. Грузия в последнее время сбавила. У неё дома не получилось победить Украину и Албанию. Что уж тогда говорить о выезде в Чехию.

Ставка: победа Чехии за 1.85.